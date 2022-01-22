本报北京1月21日电 （记者邱海峰）记者21日从国新办举行的新闻发布会上获悉，2021年，我国外汇市场运行总体平稳，银行结汇25616亿美元，售汇22940亿美元，结售汇顺差2676亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，2021年，涉外交易保持活跃，跨境资金流动有序。银行结汇和售汇交易合计4.9万亿美元，银行代客涉外收支规模11.7万亿美元，比2020年分别增长24%和35%，主要是由于我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，货物贸易和各类投融资活动总体保持较高活跃度。

售汇率基本稳定，跨境融资意愿趋稳。2021年，衡量购汇意愿的售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为63.6%，与2020年基本持平。从外汇融资意愿看，截至2021年末，境内外汇贷款余额3554亿美元，较2020年末增长8.4%，其中下半年以来余额总体稳定；进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额1322亿美元，较2020年末增加116亿美元，与2019年规模基本相当。

结汇率稳中有升，外汇存款余额较快增长。2021年，衡量结汇意愿的结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为66.4%，较2020年略升1.4个百分点。截至2021年末，企业等市场主体的境内外汇存款余额6959亿美元，较2020年末增加954亿美元，体现企业合理安排外汇资金用途，一部分结汇，一部分以存款形式持有。

外汇套期保值比率稳步增长，企业风险中性意识提升。2021年，企业利用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模同比增长59%，高于同期银行结售汇增速36个百分点，推动企业套保比率同比上升4.6个百分点至21.7%，显示企业汇率避险意识增强。

外汇储备余额保持基本稳定。截至2021年末，我国外汇储备余额32502亿美元，较2020年末略升1.0%。2021年，外汇储备规模变化主要受汇率折算、资产价格变化以及储备投资收益等因素综合影响。

王春英表示，2022年，我国外汇市场有望呈现总体稳定、更加趋向均衡的发展态势。“外汇局将深化外汇领域改革开放，助力宏观经济稳定，着力维护外汇市场稳健运行和健康秩序。”

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