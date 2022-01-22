本报北京1月21日电 （记者王俊岭）记者日前从国家开发银行了解到，2021年，国家开发银行发放本外币贷款2.99万亿元，人民币贷款余额新增6500亿元，有力支持国家战略重点领域和薄弱环节发展，积极发挥开发性金融功能作用。

具体来看，发放“两新一重”贷款1.76万亿元，促进扩大有效投资；设立专项贷款支持科技创新和基础研究，发放先进制造业及战略性新兴产业贷款4917亿元，为重点产业链发展提供专项金融服务；发放绿色贷款5663亿元，做好能源保供金融服务，绿色贷款和清洁能源产业贷款增速超过全行各项贷款平均增速；发放转贷款2355亿元支持小微企业发展，发放助学贷款379亿元。同时，国家开发银行还持续推动风险防范化解处置，进一步提升治理能力和管理水平。

国家开发银行相关负责人表示，2022年将更好发挥开发性金融作用，通过积极服务跨周期和逆周期调节、主动对接国家“十四五”规划纲要102项重大工程和国家级专项规划确定的重大项目、深入实施“补链强链”专项金融服务行动、继续发挥助学贷款主力承办银行作用等举措，助力“六稳”“六保”，为稳定宏观经济大盘贡献力量。

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