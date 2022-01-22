广州海关：

团圆不过饺子，一盘热腾腾的饺子既暖胃又暖心，是中国人餐桌上无法缺席的美味。在海外，众多华侨华人也保持着除夕年夜饭吃饺子的习俗。农历新年将至，作为一家速冻水饺生产企业，我们想要开展速冻饺子出口业务，让海外同胞品尝来自家乡的味道。请问申报出口要注意哪些事项？

广州某饺子生产企业 李女士

李女士：

您好！想要开展速冻饺子出口业务，您需要详细了解出口速冻饺子的标准要求、生产企业备案及监管、出口申报、合格评定等方面的政策规定，在这里向您简要介绍一下主要事项：

● 产品标准要求

出口食品需要符合进口国家（地区）的标准或者合同要求，请注意提前了解进口国家（地区）的标准，合理拟定合同要求。如无以上相关要求的，应当保证出口食品符合我国国家标准。

● 生产企业备案及监管

出口速冻水饺的生产企业要向所在地主管海关申请出口食品生产企业备案，符合备案要求的，海关予以备案，饺子即获出口资格。

备案办理流程如下：

（一）填写《出口食品生产企业备案申请表》（通过浏览器打开网址直接下载：http：∥online.customs.gov.cn/static/pages/guides/000729013000/出口食品生产企业备案申请书（空白表格）.doc）。

（二）登录“中国出口食品生产企业备案管理系统”（http：∥qgs.customs.gov.cn：10081/efpe/login）向所在地主管海关提出申请并上传材料。

（三）所在地主管海关对申请人提出的申请进行审核，对材料齐全、符合法定条件的，核发《出口食品生产企业备案证明》。

（四）取得出口食品备案资质的企业，可以在“中国出口食品生产企业备案管理系统——企业备案名录”查询备案信息。

需要提醒企业的是，部分进口国家或地区对我国出口食品生产企业实施市场准入要求。我国相关出口食品生产企业在符合我国要求的基础上，还要符合进口国家或地区的有关卫生法规要求。如果饺子馅含有水产品或肉类产品，一般还需向所在地主管海关申请对外推荐注册，在获得进口国或地区的注册资格后，方可向该国家或地区出口。

● 出口申报

出口饺子出口商或者其代理人应当按照规定，通过中国国际贸易“单一窗口”向生产企业所在地海关提出出境货物出口前申报（每批次都需申报），申报时需准备合同、发票、装箱单、出厂合格证明、出口食品加工原料（如饺子馅含有的水产品或肉类产品）供货证明等资料，并如实填写申报信息。

● 出口合格评定

海关工作人员首先按照系统指令及相关规定对出口饺子的申报资料进行审核，然后按照相关要求对系统布控抽中的，实施现场查验。同时，海关制定年度国家出口食品安全监督抽检计划并组织实施，命中送检指令的出口饺子将按要求抽取样品送实验室检测污染物、微生物、食品添加剂等项目，保障出口饺子安全卫生。海关按照以上单证审核、实货检查、实验室检验等结果开展合格评定。对于查验合格的，海关就将予以通关放行。

（关 悦）

(责编：袁勃、牛镛)