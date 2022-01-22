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2021年银行结售汇与代客涉外收付款呈现“双顺差”

外汇市场总体稳定更趋均衡

姚进
2022年01月22日08:31 | 来源：经济日报
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原标题：外汇市场总体稳定更趋均衡

本报北京1月21日讯（记者姚进）国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英1月21日在国新办发布会上表示，2021年我国外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，跨境资金流动合理有序，外汇储备规模总体稳定。

从发布会披露的数据来看，2021年银行结售汇与代客涉外收付款呈现“双顺差”。2021年，银行结汇和售汇交易合计4.9万亿美元，银行代客涉外收支规模11.7万亿美元，比2020年分别增长24%和35%。2021年，银行结售汇顺差2676亿美元，银行代客涉外收付款顺差3564亿美元。

“2022年，我国外汇市场有望呈现总体稳定、更加趋向均衡的发展态势。”王春英表示，从外部看，疫情等不确定因素可能会继续存在，但全球经济从疫情中逐步恢复仍是大趋势，财政和货币刺激政策逐步退出并趋向正常化，将会带动国际贸易和投资恢复常态，有助于跨境资金流动更加平稳、更可持续。

从内部看，经济稳中向好的长期趋势没有改变，继续支持外汇市场稳健运行。我国继续统筹疫情防控和经济社会发展，金融市场双向开放稳步推进，将为跨境资金稳定均衡流动创造良好的政策环境。

同时，人民币汇率还会很好发挥稳定宏观经济和调节国际收支自动稳定器作用。

(责编：罗知之、陈键)

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