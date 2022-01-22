董希淼

原标题：下调贷款市场报价利率稳信心

1月20日，本月贷款市场报价利率（LPR）公布，1年期LPR、5年期以上LPR分别下降10个、5个基点。LPR本年度第一次发布即非对称下降，发布时间也从每月20日上午9:30调整为9:15，传递出央行加强预期管理、呵护市场信心的明显信号。下一步，我国货币政策应更主动有为、积极进取，在服务实体经济、维护大局稳定方面发挥更大作用。

本月LPR非对称下降，体现了货币政策稳中有进、主动有为的原则和方向，基本符合市场预期。从原因看，一是中期借贷便利（MLF）中标利率下降推动LPR下降；第二，银行资金成本降低，扩大了银行减少加点的空间。从宏观环境看，此举是为了更好地支持经济稳步恢复。从近期公布的2021年四季度经济数据看，投资、消费等指标较为低迷，经济下行压力进一步增大。在这种情况下，LPR第一次连续两个月下降，有助于保持经济平稳健康发展。从时机选择看，本月LPR下行的时间窗口较为适宜，在美国加快收紧货币政策之前，可为我国赢得应对发达经济体金融政策外溢风险的主动空间。

因此，本月LPR非对称下降，传递了三个方面的积极信号。第一，稳增长是当下重要的政策目标和任务。近期货币政策持续调整产生叠加效应，有助于恢复市场主体对未来的预期和信心，激发市场投融资需求，推动经济稳步增长。第二，继续降低实体经济融资成本。1年期和5年期以上LPR双双下降，短期和中长期贷款利率都有望进一步下行，直接利好实体经济。第三，加强金融风险防范。一段时间以来，银行信贷投放增速有所下降，部分银行甚至出现“资产荒”。LPR下降有助于刺激市场主体有效信贷需求，使银行更好地保持资产负债平衡和稳健发展。

将5年期以上LPR作为定价基准的，主要是重大项目贷款、基本建设贷款以及个人住房贷款。5年期以上LPR下降，进一步推动长期贷款利率下行，降低长期贷款项目成本，有助于激发市场主体长期投资。同时，这也将有助于推动增量个人住房贷款利率下行，降低住房消费者的负担，更好地满足合理的住房消费需求，促进房地产市场良性循环和健康平稳发展。由于部分存量贷款重定价日为每年1月1日，5年期以上LPR下降对存量个人住房贷款的影响相对有限；两个期限的LPR与上月一样仍然非对称调整，表明坚持“房住不炒”的定位仍然不变。

下一步，我国货币政策应坚持逆周期和跨周期调节的结合，更加主动有为，更加积极进取，注重靠前发力。在具体操作上，应进一步开大货币政策工具箱，坚持总量工具和结构性工具相结合，更好地发挥货币政策对稳增长、扩内需的积极作用。一方面，要运用存款准备金、公开市场操作、再贷款再贴现等总量工具，向市场提供更加充足的流动性，努力扭转预期转弱、需求萎缩的趋势；另一方面，要用好定向降准、普惠金融定向降准、普惠小微贷款支持工具等结构性工具，持续降低中小金融机构资金成本，加强对重点领域和薄弱环节的支持服务。

同时，要进一步疏通货币政策传导机制，加大对金融机构的正向激励，使流动性更高效、更精准地注入到实体经济。金融机构更要进一步创新产品和服务，主动出击，全面发力，在加强风险管理的情况下加大加快信贷投放，努力保持信贷总量稳步增长。当然，稳增长、扩内需还需要财政政策等协同发力。

（作者系招联金融首席研究员）

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