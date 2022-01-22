刘 瑾

原标题：退“补”涨价的新能源车还“香”吗

春节来临之际，正是汽车销售旺季。受补贴退坡、成本上涨等因素影响，不少企业纷纷上调价格，少则两千元，多则两万元。尚未进入稳定盈利阶段的新能源车企，究竟怎样应对这个销售季？对此，可做进一步观察和分析。

退坡机制是一种国际惯例，即在提供补贴的同时，根据产业发展，有计划、有明确目标地逐步减少补贴。就针对新能源车企而言，补贴退坡并非突如其来的新政策。按照2020年4月财政部等四部委联合发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新能源补贴在原则上2020年至2022年分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

“孩子大了，总要断奶”。各大汽车品牌对退坡政策正式实施是有准备的。梳理不同车企的涨价方式，大概分为四类。第一种是仅将补贴退坡的金额转入售价中；第二种是综合了原材料成本上涨等因素，涨价幅度高于补贴退坡金额；第三种是对重大选装配置价格进行调涨；第四种是在质保环节微调。

市场需求与商品价格相互作用、相互影响。从门店反馈的情况来看，由于产品竞争力、车型级别以及所在区域不同，所受影响也存在差异。大体上，头部品牌、中高端车型和一线城市受影响偏小，而中小品牌、低速电动车和二三线城市对价格较为敏感，受影响偏大。

从新能源汽车行业整体和长期发展趋势来看，眼下的价格变动，不会产生全局影响。因为，汽车电动化态势已经基本形成，补贴退坡不会让新能源汽车的竞争力下降，反而可在一定程度上倒逼新能源车企眼睛向内提质、挖潜、增效，不断提升企业和产品的市场竞争力。

新能源汽车前景广阔已是共识，终将进入真正靠产品力竞争的阶段，也只是时间问题。从车企内部看，补贴退坡后，如何尽早突破损益平衡，真正立于市场竞争不败之地，是当务之急。汽车厂商要摒弃“拄拐心理”，逐渐摆脱对补贴的依赖。以涨价对冲补贴退坡，只是治标不治本的临时之举，企业唯有紧跟市场变化持续练内功，既要做好精细化管理和成本管控，还要以过硬的产品技术质量打开市场规模，才能活下来、活得好。从行业生态看，车企之间的竞争是产品力的竞争，也是供应链的竞争。因此，车企有效应对之策，在于坚持创新驱动，重视产品力的提高，同时还要在如何应对原材料价格上涨、芯片短缺，确保产业链安全上，想办法、下功夫。

(责编：罗知之、陈键)