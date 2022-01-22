人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

提质升级撬动消费增长

蒋 波
2022年01月22日08:35 | 来源：经济日报
小字号

原标题：提质升级撬动消费增长

经过两年多的改造升级后，南京夫子庙步行街老街变得“小清新”了。清晰的规划定位、商旅文融合的内核逻辑、优美的街区环境，夫子庙步行街在以崭新面貌呈现在消费者面前的同时，也在不断满足人们对于商业街区的多样化需求，吸引着客流集聚，推动着消费潜力的进一步释放。

夫子庙步行街吸引游客走进来、留下来、玩起来的主要措施，是以文化为核心，对消费场景、消费产品进行全面提质升级，引入“新消费”，实现商旅文融合发展。这些举措对于各地步行街高质量发展有一定的启示意义。

疫情防控常态化背景下，步行街改造提升既是活化经济、拉动投资和扩大就业的现实需要，也是消费升级的客观需要。可以说，步行街改造的核心在于推动步行街的产业提质升级。

首先，要对老旧商业模式进行换挡升级。全国很多步行街都存在着中低端商业模式集中聚集的情况，在新零售全面冲击的今天，中低端商业已基本被互联网电商所替代。因此，要有序淘汰吸引能力弱的低端业态，引入与地域特色相融合的优质业态，因地制宜地发展夜间消费、品牌消费、场景消费等消费新模式，打造服务型、互动型高端商业，推动步行街商业模式跟上消费者越来越高的需求，从而可持续发展。

其次，要在业态提升上下功夫。要结合历史底蕴和文化魅力，以适应消费升级趋势为目标，引入诸如新品牌首发地、消费品集散地、网红潮流打卡地等新产业、新业态，积极培育消费新场景，满足不同消费群体个性化、多样化消费需求。例如，夫子庙步行街引进戏院里、汉服体验馆等一批情景式门店，打造沉浸式、体验式消费活动和消费场景，多措并举推进业态提升，既满足了年轻消费者对交互性、体验性和社交属性消费的需求，也带动了夫子庙步行街影响力的提升。

最后，要紧跟消费结构升级的大趋势，加强创新消费业态和模式的构建。在街区管理和运营过程中，要依托5G、物联网、大数据等数字技术，利用好“云游览”“直播带货”等互联网新业态，推动线上销售增长，促进线上线下融合发展，增加用户黏性，提升街区消费活力。同时，加强与周边商业、文化旅游资源互动，打造旅游精品线路、文化体验场景，探索跨街区促消费活动互促机制，引领城市消费潮流，促进街区消费升级。

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
1月21日全国预计发送旅客2646万人次
　　人民网北京1月21日电 （记者王连香）1月21日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第5天，全国预计发送旅客2646万人次。其中铁路预计发送旅客520万人次，公路2000万人次，水路38万人次，民航88万人次。…
到2025年实现60个左右城市废旧物资循环利用体系基本完善
　　人民网北京1月21日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、商务部等七部门决定，2022年至2025年组织开展60个左右废旧物资循环利用体系示范城市建设。 图片来源：国家发展改革委官网 据介绍，将重点做好以下四方面工作：一是完善废旧物资回收网络，合理布局废旧物资回收站点，加强废旧物资分拣中心规范建设，因地制宜新建和改造提升绿色分拣中心，加强重点联系企业制度建设，培育一批骨干回收企业，推动废旧物资回收专业化和规范化，提升废旧物资回收行业信息化水平。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部