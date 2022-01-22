蒋 波

原标题：提质升级撬动消费增长

经过两年多的改造升级后，南京夫子庙步行街老街变得“小清新”了。清晰的规划定位、商旅文融合的内核逻辑、优美的街区环境，夫子庙步行街在以崭新面貌呈现在消费者面前的同时，也在不断满足人们对于商业街区的多样化需求，吸引着客流集聚，推动着消费潜力的进一步释放。

夫子庙步行街吸引游客走进来、留下来、玩起来的主要措施，是以文化为核心，对消费场景、消费产品进行全面提质升级，引入“新消费”，实现商旅文融合发展。这些举措对于各地步行街高质量发展有一定的启示意义。

疫情防控常态化背景下，步行街改造提升既是活化经济、拉动投资和扩大就业的现实需要，也是消费升级的客观需要。可以说，步行街改造的核心在于推动步行街的产业提质升级。

首先，要对老旧商业模式进行换挡升级。全国很多步行街都存在着中低端商业模式集中聚集的情况，在新零售全面冲击的今天，中低端商业已基本被互联网电商所替代。因此，要有序淘汰吸引能力弱的低端业态，引入与地域特色相融合的优质业态，因地制宜地发展夜间消费、品牌消费、场景消费等消费新模式，打造服务型、互动型高端商业，推动步行街商业模式跟上消费者越来越高的需求，从而可持续发展。

其次，要在业态提升上下功夫。要结合历史底蕴和文化魅力，以适应消费升级趋势为目标，引入诸如新品牌首发地、消费品集散地、网红潮流打卡地等新产业、新业态，积极培育消费新场景，满足不同消费群体个性化、多样化消费需求。例如，夫子庙步行街引进戏院里、汉服体验馆等一批情景式门店，打造沉浸式、体验式消费活动和消费场景，多措并举推进业态提升，既满足了年轻消费者对交互性、体验性和社交属性消费的需求，也带动了夫子庙步行街影响力的提升。

最后，要紧跟消费结构升级的大趋势，加强创新消费业态和模式的构建。在街区管理和运营过程中，要依托5G、物联网、大数据等数字技术，利用好“云游览”“直播带货”等互联网新业态，推动线上销售增长，促进线上线下融合发展，增加用户黏性，提升街区消费活力。同时，加强与周边商业、文化旅游资源互动，打造旅游精品线路、文化体验场景，探索跨街区促消费活动互促机制，引领城市消费潮流，促进街区消费升级。

(责编：罗知之、陈键)