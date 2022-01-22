原标题：今年我国外汇市场有望总体稳定、更趋均衡

【来自国新办新闻发布会的报道】

本报北京1月21日电（记者温源）在21日举行的国新办新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2021年，我国外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，跨境资金流动合理有序，外汇储备规模总体稳定。2022年我国外汇市场有望呈现总体稳定，更加趋向均衡的发展态势。

王春英介绍，2021年，我国外汇收支状况主要呈现以下特点：一是涉外交易保持活跃，跨境资金流动有序。2021年，银行结汇和售汇交易合计4.9万亿美元，银行代客涉外收支规模11.7万亿美元，比2020年分别增长24%和35%。二是售汇率基本稳定，跨境融资意愿趋稳。2021年，衡量购汇意愿的售汇率为63.6%，与上年基本持平。外汇融资意愿呈现总体趋稳态势。三是结汇率稳中有升，外汇存款余额较快增长。2021年，衡量结汇意愿的结汇率为66.4%，较2020年略升1.4个百分点。四是外汇套期保值比率稳步增长，企业风险中性意识提升。五是外汇储备余额保持基本稳定。截至2021年年末，我国外汇储备余额32502亿美元，较2020年年末略升1.0%。

2021年，新冠肺炎疫情持续干扰全球经济复苏，主要发达经济体货币政策开始转向。在复杂多变的环境下，我国外汇市场运行总体平稳，人民币汇率保持稳健，跨境资金流动合理有序，国际收支基本平衡。王春英分析，首先，人民币兑美元汇率呈现双向波动，汇率预期比较平稳。去年全年人民币兑美元的即期汇率总体小幅升值2.6%，稳健性强于主要发达国家和新兴经济体货币。其次，贸易投资等实体经济活动推动跨境资金流入。我国货物进出口继续保持较高顺差，按美元计较2020年增长30%，展示了疫情下中国产业链和供应链的优势。此外，我国民间部门对外资产显著增加。

王春英表示，未来疫情等不确定因素会继续存在，但全球经济从疫情中逐步恢复仍是大趋势，从而带动国际贸易和投资向常态恢复，这将有助于中国的跨境资金流动向更加平稳、更可持续的方向发展，人民币汇率会很好发挥稳定宏观经济和调节国际收支自动稳定器的作用。今年我国外汇市场有望呈现总体稳定，更加趋向均衡的发展态势。

统计显示，2018年至2021年，外资累计净增持我国境内债券和股票超过7000亿美元，年均增速34%。王春英指出，随着我国金融市场对外开放，人民币资产吸引力增强。外资增加对人民币资产的配置，逐渐成为资金跨境流入的重要渠道。

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