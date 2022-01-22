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中华全国供销合作总社：去年实现销售总额6.26万亿元

2022年01月22日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：去年实现销售总额6.26万亿元

本报北京1月21日电 记者董蓓 从21日召开的中华全国供销合作总社第七届理事会第四次全体会议获悉，2021年，全国供销合作总社和全系统发展质量稳步提升，全年实现销售总额6.26万亿元，同比增长18.9%。

中华全国供销合作总社理事会主任、党组副书记梁惠玲介绍，2021年，供销总社在服务全面推进乡村振兴中彰显新作为，牵头举办2021脱贫地区农副产品产销对接会，召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会，建立供销合作社系统对口援疆援藏工作机制等。2021年，全系统实现农产品销售额27591亿元、日用品销售额14925亿元，同比分别增长24.3%和17.1%，进一步畅通了农产品上行、日用品下行双向通道，在服务农民生产生活中发挥了积极作用。其中，“832平台”交易额达115亿元，全系统从脱贫地区购进农产品3310.6亿元。

在基层社改造方面，供销总社合作发展基金2021年共安排3000万元支持60个基层社改造项目，各地采取盘活资产、项目扶持、企业带动等方式，改造薄弱基层社2892家。梁惠玲指出，2022年，有关部门将改造2000家薄弱基层社，打造1000家管理民主、制度健全、带动力强的基层社示范社。

(责编：罗知之、陈键)

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