谢艺观 左雨晴

原标题：七部门印发重磅方案！条条跟你花钱有关

中新财经1月22日电(谢艺观 左雨晴)近日，国家发改委等七部门印发《促进绿色消费实施方案》(以下简称《方案》)，倡导合理、适度购买衣物，探索实行缓解城市交通拥堵停车费政策……条条跟你的消费、钱袋子有关！

完善分时电价政策，拉大峰谷价差和浮动幅度

《方案》提出，进一步完善居民用水、用电、用气阶梯价格制度。完善分时电价政策，有效拉大峰谷价差和浮动幅度，引导用户错峰储能和用电。

生活垃圾处理逐步实行分类计价和计量收费

《方案》提到，建立健全餐饮企业厨余垃圾计量收费机制，逐步实行超定额累进加价。建立健全城镇生活垃圾处理收费制度，逐步实行分类计价和计量收费。鼓励有条件的地方建立农村生活污水和生活垃圾处理收费制度。

资料图。杜晓芳 摄

鼓励绿色衣着，倡导合理、适度购买衣物

《方案》提出，鼓励推行绿色衣着消费。推广应用绿色纤维制备、高效节能印染、废旧纤维循环利用等装备和技术，提高循环再利用化学纤维等绿色纤维使用比例，提供更多符合绿色低碳要求的服装。推动各类机关、企事业单位、学校等更多采购具有绿色低碳相关认证标识的制服、校服。倡导消费者理性消费，按照实际需要合理、适度购买衣物。

探索实施全国绿色消费积分制度

《方案》提出，探索实施全国绿色消费积分制度，鼓励地方结合实际建立本地绿色消费积分制度，以兑换商品、折扣优惠等方式鼓励绿色消费。鼓励各类销售平台制定绿色低碳产品消费激励办法，通过发放绿色消费券、绿色积分、直接补贴、降价降息等方式激励绿色消费。

探索实行利于缓解城市交通拥堵停车费政策

《方案》提出，逐步扩大新能源车和传统燃料车辆使用成本梯度。完善城市公共交通运输价格形成机制，综合考虑城市承载能力、企业运营成本和交通供求状况，建立多层次、差别化的价格体系，增强公共交通吸引力。探索实行有利于缓解城市交通拥堵、有效促进公共交通优先发展的停车收费政策。

推动落实全面取消二手车限迁政策

《方案》要求，积极发展二手车经销业务，推动落实全面取消二手车限迁政策，进一步扩大二手车流通。大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，积极推进车船用LNG发展。

鼓励车企研发推广适合农民的质优价廉新能源汽车

深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车，推动健全农村运维服务体系。合理引导消费者购买轻量化、小型化、低排放乘用车。

网络直播禁止欺骗、误导消费者消费

《方案》提出，完善短视频直播、直播带货等网络直播标准，进一步规范直播行为，严厉打击虚假广告、虚假宣传、数据流量造假等违法违规和不良行为，禁止欺骗、误导消费者消费，遏制诱导消费者过度消费，倡导理性、健康的直播文化。

鼓励使用节能灯具、节水马桶等节能节水产品

《方案》提到，推动绿色建筑、低碳建筑规模化发展，将节能环保要求纳入老旧小区改造。大力发展绿色家装。鼓励使用节能灯具、节能环保灶具、节水马桶等节能节水产品。倡导合理控制室内温度、亮度和电器设备使用。持续推进农村地区清洁取暖，提升农村用能电气化水平，加快生物质能、太阳能等可再生能源在农村生活中的应用。

(责编：罗知之、陈键)