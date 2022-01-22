宋宇晟

原标题：现象级虚拟人柳夜熙，代表着内容领域“新未来”？

中新财经1月22日电(记者 宋宇晟)如果你在2021年常在手机上刷短视频，你一定知道一个叫柳夜熙的虚拟人。在一些报道中，柳夜熙被称为去年的“现象级”虚拟人。

“她”是如何被创造出来的？又为何备受关注？其背后团队创壹科技创始人谢多盛近日接受了中新财经记者采访。

柳夜熙短视频截图

短视频的“新高度”

2021年10月31日，一个名为“柳夜熙”的账号在短视频平台发布了其第一部作品。

在这条时长2分8秒的短视频里，名叫“柳夜熙”的虚拟人身着古装在镜前梳妆，而她身后的围观路人则显然是身处“三次元”的路人。故事就在这样充满科幻感的情景中展开，也引发了巨大关注。

有网友在评论区留言表示，这已成为短视频的“新高度”。这条作品的互动量也出现快速上涨，甚至直到今年，依旧有网友在留言区发布新的评论。目前，这一视频仅在抖音平台就收获360万点赞。

网友评论截图

虽然柳夜熙账号更新缓慢，至今只发布了5条短视频作品，但网友对其关注并未减少。其后的每部作品都有几十万、上百万的互动量。

“我们有预期会火，但是最后达到现象级是我们没有预期到的。”在谢多盛看来，柳夜熙的走红多少有点“意料之外，情理之中”。

柳夜熙短视频截图

虚拟人的“新技术”

“当时我们这种形式是市面上没有的，而且我们对内容本身也花了很长时间打磨。”

谢多盛告诉记者，团队从2021年初开始策划柳夜熙项目，在经过大约8个月后，虚拟人柳夜熙正式出炉。

在柳夜熙出现之前，公众可见的虚拟人大致都是以CG动画或者人工智能而形成的虚拟人形象。

谢多盛并未详细说明创造柳夜熙应用了哪些新技术。不过，按照他的说法，柳夜熙没有照搬前述种种已有的虚拟人技术，而是重构了一种新的流程，其技术“介于它们之间”。

“在塑造柳夜熙的过程中，我们首先得去重构流程，而后也在这个过程中再去突破一些技术难点。”他说。

至于柳夜熙的面部形象，谢多盛坦言，团队在设计过程中只是提前设定了国风以及不能太有攻击性这样的标签，在神态与表情上，则参考了李若彤那种高冷的感觉。

柳夜熙短视频截图

内容领域的“新未来”？

谢多盛告诉记者，在柳夜熙之后，团队创造虚拟人的周期已缩短至3-4个月。

记者注意到，团队此前就表示，要打造一系列虚拟人。谢多盛也说，柳夜熙只是团队设想的元宇宙矩阵IP中的一个角色，其他的虚拟人IP也将陆续公开。他设想，“在3年之内要成为元宇宙世界的漫威。”

虽然目前这些虚拟人只以短视频短剧的形式出现在大家的手机屏幕，但谢多盛透露，未来可能会延伸到电影等形式。

在他眼中，虚拟世界类似文艺作品，是现实世界的一个补充。他更愿意从中立的角度看待他们正在打造的虚拟世界。

他说，“我们内容本身探讨的是虚拟世界与连接的精神意义在哪里，也就是人类是否真的需要虚拟世界。而虚拟世界未来会怎样？我个人认为，作为现实世界的补充，它会提升现实世界的某些效率，甚至挣脱现实世界物理上的一些束缚。但它会不会有一些负面的东西？这要看虚拟世界未来会怎么发展。”(完)

(责编：罗知之、陈键)