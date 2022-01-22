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深圳2021年“跨境理财通”收付金额合计超1.8亿元

朱族英
2022年01月22日08:50 | 来源：中国新闻网
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原标题：深圳2021年“跨境理财通”收付金额合计超1.8亿元

中国人民银行深圳市中心支行21日发布消息称，截至2021年12月末，深圳20家试点银行累计开立“跨境理财通”业务相关账户7453个，跨境收付金额合计1.88亿元(人民币，下同)，占全部试点规模的38.6%。

据悉，2021年，深圳跨境人民币收付金额首次突破3万亿元，达3.10万亿元，同比增长25.6%，占跨境收付总额的比重达47.8%；人民币“跨境电商直通车”业务2021年收款达918.9亿元，同比增长81.5%，为电商节约手续费1.4亿元。

在推动绿色金融工作进展方面，深圳2021年在香港发行中国首支离岸人民币地方政府债券，发行规模50亿元，其中一般债券11亿元，专项债券39亿元。该债券发行共吸引来自8个不同国家和地区的共计89个账户下单认购，订单规模174亿元，实现3.48倍超额认购。其中，专项债券为经过香港品质保证局认证的绿色债券，用于城市轨道交通和水治理等项目。

此外，深圳率先落地外汇领域多项创新试点。在首批跨国公司本外币一体化资金池试点方面，截至2021年12月末，深圳5家试点企业共办理资金池业务5665笔、171.92亿美元，助力企业降低财务成本。

作为首批落地本外币合一银行结算账户体系试点，截至2021年12月末，深圳辖内开立单位账户8464户，累计人民币资金收付812.5亿元、外币资金收付43.9亿美元，预计节省财务管理成本1489万元人民币。

在稳步推进香港居民代理见证开户业务试点方面，截至2021年12月末，试点银行中国银行深圳市分行共开立16.21万户，开展交易786.96万笔、53.94亿元，占粤港澳大湾区跨境代理见证业务总金额的90.66%。(完)

(责编：罗知之、陈键)

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