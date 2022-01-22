原标题：精神怎样“富”起来？浙江：打造“最强大脑” 推进“艺术乡建”

浙江台州上盘镇一位老人指导小朋友们下象棋。 王刚 摄

中新网杭州1月21日电(童笑雨)“我们的主责主业，就是让民众的精神变得富有。”1月21日，浙江省文联党组书记、副主席、书记处常务书记陈瑶在接受中新网采访时提到，2022年浙江将推进“艺术乡建”“数智文联”建设，推进浙籍文艺名家回归，打造文艺创作“最强大脑”。

2021年，浙江被赋予高质量发展建设共同富裕示范区的新使命。如何在共同富裕中实现精神富有？这是时代给予浙江的命题。

当天，浙江省文联九届二次全委会在浙江杭州举行。现场，陈瑶表示，要铸就与“共同富裕示范区”相适应的文艺高峰。文艺高峰如何打造？她提到两个关键词：文艺精品和乡村。

共同富裕，首先要把蛋糕做大做好。陈瑶表示，浙江文艺高原不少，高峰仍需突破。其中，人才是关键。

她提到，2022年浙江将建立完备的文艺人才培养机制，重点加强26个山区县的结对提升，探索推进基层文联文艺创作和人才培养的有效路径。同时，建立浙籍文艺名家数据库，推进浙籍文艺名家回归，招引国内外一流文艺人才，打造文艺创作“最强大脑”。

何谓“最强大脑”？陈瑶如此解释：融各位艺术家为“最强智库”。“浙江文艺人才遍布全中国、全世界。我们将通过聘请‘艺术乡贤’的方式，让他们为我们所用。”

记者查阅资料发现，“最强大脑”的打造，浙江已有所尝试。2021年，6位影视理论评论方面的专家学者受聘为浙江省文联首批“艺术乡贤”。

除了人才招引，浙江提出将组织实施《浙江省文联精品创作与人才培育规划(2021—2025年)》，对重大创作实行“揭榜挂帅”制度，设立工作专班，提升为创作服务、为艺术家服务的能力水平，让更多文艺精品产在浙江、影响中国、走向世界。

共同富裕，需要把蛋糕分好，乡村是“富脑袋”需重点突破的环节。如何把文化触角延伸到基层？

会上，浙江提出，将推进“艺术乡建”工作，用文艺方式激活乡村资源。“其实就是变艺术家在‘城市扎堆’为到‘乡村扎根’。”陈瑶言简意赅。

她提到，2021年浙江努力探索实践，出现了“艺术家驻村”“文艺村长”等可复制推广的创新举措。这项工作，在2022年将继续推进，并力争通过3至5年的努力，推动“艺术乡建”由“盆景”变为“风景”，打造“艺术乡建”省域典范。

浙江省书法家协会副主席、台州市书法家协会主席王波表示，在书法领域，“浙江书法村”模式已经进行了多年。如在台州，当地通过浙江书法村(社区)建设，带动村民参与书法文化活动。

“现在浙江有100多个书法村(社区)，台州每个县(市、区)都有。”他提到，每年各级书法家协会都会派专家到各地参与授课，浙江省书协还定期举办浙江书法村书法交流活动。“这些活动都是纯公益的，专家们常常连工作餐都自己解决。”

随着“浙江书法村”的推进，他也在乡村看到了一些改变：打麻将的村民少了，到村(社区)文化礼堂练字的多了，农村文化生活不断朝健康、文明的方向提升。

“文艺需要人民，人民需要文艺。”陈瑶表示，为让更多的文化成果惠及民众，接下来浙江将推进“数智文联”建设，延伸文艺宣传触角。“我们希望在推进数字化改革的当下，形成‘全省文联一张网’，实现文艺精品的共享，促进文艺人才的联通。”

此外，她提到，浙江将坚持并完善浙江省文联领导联系基层和文艺家制度，深入了解掌握基层文联、文艺家所思所想所盼，力所能及帮助协调解决一些实际问题。“我们的目标是创造出更多能增强民众文化自信的文艺作品，展现中国精神。”(完)

(责编：罗知之、陈键)