原标题：民航局：“航空5G”不会影响飞机无线电高度表

21日，《航空5G机场场面宽带移动通信建设应用实施方案》公布。针对“航空5G”的安全性，民航局空管行业管理办公室副主任陈向阳表示，“航空5G”不会以牺牲安全或削弱安全作为代价，不会发生类似影响飞机无线电高度表的情况。

陈向阳表示，5G在民航的应用也是根据不同场景，采取了安全类与非安全类通信相结合的方式，这与我们日常在手机上使用的5G网络并不完全等同。对于安全类通信，例如《航空5G机场场面宽带移动通信建设应用实施方案》中所说的“航空5G”，它与电信运营商建设部署的5G网络是完全隔离的，不存在共用关系。

据陈向阳介绍，《航空5G机场场面宽带移动通信建设应用实施方案》主要面向机场空侧场景，用于实现机场飞行区的高效协同运行，采用的核心技术为5G AeroMACS。这项技术有几个重要特征：一是基于民航专用网络，二是使用航空专用频率，三是符合航空安全通信等级要求。这几个特征就决定了，对它的使用需要严格遵从国际民航组织的有关要求，即频率上要与其他公共业务的频率分开，网络上要与公共网络严格隔离，在基站、终端等设备和承载业务上也要相对独立。

针对国外部分机场5G信号影响飞机无线电高度表的新闻，陈向阳表示：“里面提到的5G是指部分特定频段的5G公共网络，而《航空5G机场场面宽带移动通信建设应用实施方案》里的‘航空5G’不会发生类似情况。请大家放心，民航任何的技术创新应用都不会以牺牲安全或削弱安全作为代价。通过合理设置新技术的演进路线与实施方案，恰恰可以促进安全、提升安全。”(完)

(责编：罗知之、陈键)