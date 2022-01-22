人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

民航局：“航空5G”不会影响飞机无线电高度表

2022年01月22日09:35 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：民航局：“航空5G”不会影响飞机无线电高度表

21日，《航空5G机场场面宽带移动通信建设应用实施方案》公布。针对“航空5G”的安全性，民航局空管行业管理办公室副主任陈向阳表示，“航空5G”不会以牺牲安全或削弱安全作为代价，不会发生类似影响飞机无线电高度表的情况。

陈向阳表示，5G在民航的应用也是根据不同场景，采取了安全类与非安全类通信相结合的方式，这与我们日常在手机上使用的5G网络并不完全等同。对于安全类通信，例如《航空5G机场场面宽带移动通信建设应用实施方案》中所说的“航空5G”，它与电信运营商建设部署的5G网络是完全隔离的，不存在共用关系。

据陈向阳介绍，《航空5G机场场面宽带移动通信建设应用实施方案》主要面向机场空侧场景，用于实现机场飞行区的高效协同运行，采用的核心技术为5G AeroMACS。这项技术有几个重要特征：一是基于民航专用网络，二是使用航空专用频率，三是符合航空安全通信等级要求。这几个特征就决定了，对它的使用需要严格遵从国际民航组织的有关要求，即频率上要与其他公共业务的频率分开，网络上要与公共网络严格隔离，在基站、终端等设备和承载业务上也要相对独立。

针对国外部分机场5G信号影响飞机无线电高度表的新闻，陈向阳表示：“里面提到的5G是指部分特定频段的5G公共网络，而《航空5G机场场面宽带移动通信建设应用实施方案》里的‘航空5G’不会发生类似情况。请大家放心，民航任何的技术创新应用都不会以牺牲安全或削弱安全作为代价。通过合理设置新技术的演进路线与实施方案，恰恰可以促进安全、提升安全。”(完)

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
1月21日全国预计发送旅客2646万人次
　　人民网北京1月21日电 （记者王连香）1月21日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第5天，全国预计发送旅客2646万人次。其中铁路预计发送旅客520万人次，公路2000万人次，水路38万人次，民航88万人次。…
到2025年实现60个左右城市废旧物资循环利用体系基本完善
　　人民网北京1月21日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、商务部等七部门决定，2022年至2025年组织开展60个左右废旧物资循环利用体系示范城市建设。 图片来源：国家发展改革委官网 据介绍，将重点做好以下四方面工作：一是完善废旧物资回收网络，合理布局废旧物资回收站点，加强废旧物资分拣中心规范建设，因地制宜新建和改造提升绿色分拣中心，加强重点联系企业制度建设，培育一批骨干回收企业，推动废旧物资回收专业化和规范化，提升废旧物资回收行业信息化水平。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部