人民网北京1月22日电 （记者乔雪峰）2022年1月22日是春运拉开大幕的第六天，京哈高铁迎来全线贯通运营一周年。

一年来，京哈高铁列车由最初的9.5对增加至现在的29.5对，担当线路也由京哈高铁延线陆续延伸到赤峰、大连北等地，为沿线地区经济发展注入活力，为推动京津冀一体化发展和东北振兴贡献了力量。

一年来，京哈高铁高质量服务海内外旅客共120余万人次，用实际行动不断提升旅客出行的满足感、幸福感、获得感，让中国高铁这张流动的名片更加生动有活力。

在北京朝阳站，记者看到，停靠在站台上的G901次列车车身悬挂着“热烈庆祝京哈高铁全线贯通一周年”的横幅，乘务员佩戴鲜艳的胸花和绶带，旅客们手持合影框和党旗与乘务员纷纷合影，现场气氛热烈。

记者走进车5号厢（餐吧车）内看到，车内布置一新，党旗飘扬，京哈高铁沿线风景宣传框让列车更具京哈线特点。车上还设置了旅客留言树，乘车旅客可以留下对铁路的祝福和自己的新年愿望。随着年节的临近，乘坐京哈高铁回家过年的旅客逐渐增加。

记者了解到，一年来，京哈高铁列车以现代化、智能化为每一位旅客提供舒适服务，接受系统全面地多元化培训方案，开展精准的英语、韩语培训，开展职工京哈沿线风景名胜人文培训，提升整体乘务服务品质。以推进复兴号品牌战略体系为依托，组织开展了客运业务知识、疫情防控处置、设备设施使用、标准化落实、服务礼仪水平、应急处置演练等全方位培训，用心塑造出专业、自然、充满活力的京哈高铁乘务员队伍，培养出了一批有服务、有特色、有亮点的全能型乘务组。

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