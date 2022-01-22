人民网北京1月22日电 （记者任妍）近日，记者从国家版权局获悉，为做好北京2022年冬奥会和冬残奥会筹办工作，确保各项赛事安全顺利进行，严格保护冬奥会和冬残奥会相关版权，国家版权局与工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室定于1月至3月联合开展冬奥版权保护集中行动。

日前，国家版权局联合中央广播电视总台召开北京2022年冬奥会“版权保护集中行动”暨“版权守护计划”发布会。

会上，中宣部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄表示，切实保护好奥运版权，不仅是对奥运五环所代表的奥林匹克运动会的尊重，也是我国作为一个负责任大国应当承担的国际义务，事关我国知识产权保护的良好国际形象。他指出，中央广播电视总台将通过此次北京冬奥“版权守护计划”，切实担负起国家主流媒体的责任担当和法律义务，共同维护好冬奥版权，净化收看环境，为全面展示北京冬奥会、冬残奥会精彩、非凡、卓越的奥林匹克新篇章贡献力量。

奥运会既是体育盛会，也是人文盛会。中宣部副部长张建春指出，与奥运相关的版权，不仅是奥林匹克运动的重要象征，也是奥运文化精神的载体和巨大的无形资产。国家版权局高度重视冬奥版权保护，开辟了冬奥版权登记与保护的绿色通道，为涉奥版权作品提供登记认证、作品展示、授权信息查询等快速便捷的版权服务，同时还将联合有关部门开展冬奥版权保护集中行动，专项整治非法传播冬奥赛事节目，严厉打击涉冬奥作品侵权盗版，规范冬奥赛事传播秩序，为简约、安全、精彩办奥提供坚实版权保障。

据悉，在集中行动中，将运用行政、刑事等多种手段综合施策、全面治理，集中整治各类非法传播冬奥会和冬残奥会赛事节目及相关活动的行为，严厉打击各类涉冬奥作品的侵权盗版行为。

记者了解到，集中行动将加强对各类传播平台的版权监管，着力整治未经授权通过广播电视、网站（APP）、IPTV、互联网电视等平台非法传播冬奥赛事节目的行为，重点打击短视频平台公众账号未经授权提供冬奥赛事节目盗播链接、集中批量在网络平台上传传播冬奥赛事节目的行为，以及网络主播在直播中未经授权传播冬奥赛事节目的行为；加强对电商平台等重点网站（APP）、比赛场馆周边等重点区域、商品生产集中地和销售集散地等重点市场的版权巡查，严厉打击各类涉冬奥视听、文字、美术、音乐等作品的侵权盗版行为，重点整治制作、销售涉冬奥侵权盗版衍生品的违法行为。

此外，国家版权局等6部门将成立冬奥反盗版工作组，建立赛时反盗版工作专班及涉奥侵权快速反应处置机制，对发现非法传播冬奥赛事节目的，依法从快从严处置。各级版权、电信主管、公安、文旅、广电、网信部门将把冬奥版权保护工作列入当前重点工作，及时部署、紧抓落实，充分发挥权利人、行业组织、社会团体、第三方机构维权积极性，构建冬奥版权保护全方位、多层次、立体化社会共治格局。

(责编：罗知之、吕骞)