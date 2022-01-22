新华社上海1月21日电（记者何欣荣、程思琪）2022年，面对多重困难挑战，中国经济如何一手抓基本盘之“稳”，一手谋新动能之“进”，让投资、消费、出口“三驾马车”在识变应变求变中激发“虎虎生气”。

绿色化数字化发展快马加鞭

春江水暖鸭先知。企业作为市场主体，都对哪些赛道的投资感兴趣呢？

绿色低碳投资很“风光”。天眼查数据显示，2021年1月到11月，我国新增光伏相关企业8.9万余家，同比增长71.4%。新增风电相关企业1万余家，同比增长61.5%。中国汽车工业协会数据显示，2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。

1月5日，电力工人在石家庄市灵寿县北谭庄乡北阳沟村附近的光伏电站巡查（无人机照片）。新华社记者 杨世尧 摄

数字经济蓬勃发展。以数字化转型的基础设施云计算为例，天眼查数据显示，2021年1月到11月我国新增云计算相关企业8.6万余家，企业上“云”已是大势所趋。近日印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，我国数字经济核心产业增加值要占国内生产总值比重达到10%。

“绿色低碳发展、数字化转型已是全球共识。”上海社会科学院绿色数字化发展研究中心执行主任李易说，两者你中有我、我中有你，只有深度融合相互促进，才能驱动生产、生活和治理方式的变革。

新型消费看点多多

2022年，我国在继续做好常态化疫情防控的同时，强化“六稳”“六保”，将为消费增长提供强大后劲。

随着5G、VR等新技术的发展，新的消费增长点不断涌现。不少专家预计，2022年新型消费的形式和规模将进一步加快发展。

以冬奥会带热的冰雪消费为例，中国旅游研究院日前发布的《中国冰雪旅游发展报告（2022）》显示，全国冰雪休闲旅游人数从2016至2017冰雪季的1.7亿人次增加到2020至2021冰雪季的2.54亿人次，预计2021至2022冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数将超过3亿人次。

1月18日，冰雪爱好者们在进行雪地足球比赛。当日，一场以“欢乐迎冬奥”为主题的雪地趣味运动会在江苏省淮安市盱眙县铁山寺滑雪场举行，百余名冰雪爱好者参加了雪地拔河、雪地竞速、雪地足球等项目的比赛，感受冰雪运动带来的乐趣。新华社记者 李博 摄

国家统计局数据显示，2021年我国农村居民人均可支配收入比上年实际增长9.7%，高于城镇居民收入增速2.6个百分点，消费下沉的趋势将更加明显。

“随着疫情逐步得到控制，旅游、餐饮、航空等消费将逐步修复，消费补贴、汽车下乡等措施也将改善消费意愿。预计2022年消费有望修复式增长。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟说。

RCEP和自贸区、自贸港形成共振

RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）于今年1月1日生效实施，包括中国在内的15个成员国组成了全球最大的自贸区。根据协定，已核准成员国之间90%以上的货物贸易将最终实现零关税。

“最直接的效应，就是让进口产品更实惠、更便捷。”东方国际集团旗下康健公司负责人说，该公司近期从新西兰进口了近400万美元的乳制品，让消费者感受到了RCEP优惠税率带来的成本下降红利。

大批出口商品车在山东港口烟台港集结等待装船（2021年12月7日摄，无人机照片）。新华社发（唐克 摄）

智慧物流平台菜鸟网络提供的数据显示，物流企业正在为RCEP业务搭建高速通道。菜鸟推出的东南亚极速达服务，基本实现东南亚多国“72小时达”，使跨境物流时效提速近50%。去年12月开通的首条吉隆坡——深圳跨境生鲜专线可在4小时内，将马来西亚特产的黑刺、“猫山王”榴莲和石斑鱼等从吉隆坡送到中国消费者手中。

“我国很多省份已经建立了自贸区或自贸港。下一阶段，可结合各自资源禀赋与比较优势，积极对接RCEP区域邻近国家，出台具有鲜明特色的自贸区自贸港建设方案，带动区域经济更高层次、更高水平发展。”中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任张明说。

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