新华社上海1月22日电 《上海证券报》22日刊发文章《超越日元！人民币成全球第四大货币》。文章称，国家外汇管理局最新数据显示，2018年至2021年间，外资累计净增持境内债券和股票超过7000亿美元，年均增速34%。

与此同时，人民币全球活跃度再上新台阶。环球银行金融电信协会（SWIFT）最新数据显示，2021年12月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币在国际支付中的份额占比升至第四。这也是自2015年8月以来，人民币国际支付全球排名首次超越日元，跻身全球前四大活跃货币。

外资4年净增持境内债股超7000亿美元

“金融市场对外开放，人民币资产吸引力增强。外资增加对人民币资产的配置，逐渐成为资金跨境流入的重要渠道。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英1月21日在国新办就2021年外汇收支数据举行的新闻发布会上说。

王春英表示，在外资增加对人民币资产的配置方面，有三个特点比较突出：

一是增长速度快。2017年扩大资本市场开放以来，2018年到2021年，外资累计净增持境内债券和股票超过7000亿美元，年均增速34%。

二是提升潜力大。当前，外资在我国股市和债市中的占比保持在3%至5%水平，与日本、韩国、巴西等发达经济体、新兴经济体相比都比较低，未来提升潜力比较大。

三是投资价值高。人民币资产与发达经济体、新兴经济体资产价格、收益的相关度比较低，是国际投资组合分散风险非常好的选择。

人民币六年来首次跻身全球前四大活跃货币

来自SWIFT的最新数据显示，2021年12月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑分别以40.51%、36.65%、5.89%的占比位居前三位。日元占比降至2.58%，从此前的第四位下滑一位，降至第五。

人民币上升一位，跻身全球前四大活跃货币。这也是人民币国际支付全球排名自2015年8月以来，首次超越日元。

从比例来看，人民币全球支付占比由2021年11月的2.14%升至12月的2.7%；从金额来看，2021年12月，人民币支付金额较11月增加了34.6%，同期全球所有货币支付金额总体增加了6.44%。

光大银行金融市场部分析师周茂华对记者表示，2021年12月，人民币在全球支付中占比进一步提升，与我国外贸活跃及人民币资产吸引外资持续流入的表现基本一致。

“国内疫情防控态势向好，经济整体运行在合理区间，结构持续优化，人民币国际化稳步推进，人民币汇率整体运行平稳，海外贸易各方对人民币作为结算支付工具的意愿不断增强。”周茂华说。

人民币有望成为第三大储备货币

人民币在支付领域活跃度不断提升的同时，其作为官方储备货币的地位也在不断巩固。

国际货币基金组织（IMF）最新发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，2021年第三季度，人民币在COFER中占比再度上升，创下2016年第四季度IMF报告该数据以来的新高。

2021年第三季度，人民币在全球外汇储备中的占比由2021年二季度的2.61%升至2.66%，位居全球第五位。这也是IMF自2016年开始公布人民币储备资产以来的最高水平。“近年来，全球外汇储备资产中，人民币占比也在稳步提升，反映全球央行对人民币资产青睐有加。”周茂华说。

业内预计，人民币外汇储备占比仍有较大提升空间，相应的，外资增持人民币债券也还有很大潜力。

“2022年，尽管全球市场依然存在大量不确定因素，但人民币债券市场仍将是全球投资者进行多元化投资时的有利选择。”德意志银行集团大中华区宏观策略主管刘立男认为，由于中美十年期国债的利差长期维持高位，全球投资者对人民币资产的持有比例相对较低，且中国金融市场对外开放不断深入，全球投资者仍将持续加码人民币资产。

这也将推动人民币在国际舞台发挥更重要的作用。周茂华表示，从趋势看，人民币全球支付占比与中国经济体量、贸易量仍不匹配，相对于美元、欧元等仍有很大的发展空间。国内经济长期发展向好，人民币稳步推进国际化，国内加快构建双循环发展格局，未来人民币在国际中支付、投资、储备作用不断增强。

摩根士丹利研究部预测，贸易加权人民币可能长期保持波动中升值的趋势，预计到2030年，人民币有望成为仅次于美元和欧元的第三大储备货币。

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