人民网北京1月23日电 （记者王连香）1月23日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第7天，全国预计发送旅客2644万人次。其中铁路预计发送旅客570万人次，公路1950万人次，水路36万人次，民航88万人次。全国高速公路预计流量2891.27万辆。

大范围雨雪来袭，导致道路结冰，严重影响人民群众出行安全，交通运输部高度重视，组织全行业干部职工切实做好春运期间交通运输安全保通保畅工作，最大程度避免各类交通运输安全事故，保障人民群众生命财产安全。国务院联防联控机制春运工作专班提醒，中东部地区雨雪天气持续，陕西、山西、河南、湖北等地有中雪，建议广大司乘人员防范降雪、积雪结冰、低能见度对交通的不利影响，南方地区司乘人员需防范降雨和路面湿滑对交通的不利影响。

北京交通部门多措并举，持续应对雪天大考，在地铁各站区及时清理站前广场、出入口等积雪和雪水，设置防滑提示牌、铺设防滑垫；同时加强车站出入口、楼梯、通道等重点部位的客流疏导；并利用广播、官方微博、微信等多种方式向乘客宣传雪天安全出行提示，为乘客提供安全的出行环境。

天津交通部门第一时间启动除雪应急响应并部署清融雪工作，优先保障天津大道、津沽公路等市区与津南区公路主干道的清融雪任务，重点保障疫情调度、隔离转运、防疫和生活物资运输安全等，连夜开展清融雪作业，保障道路畅通，为市民出行提供安全保障。截至目前累计投入人员2300余人，机械设备900余台套，融雪剂5700余吨。

为防止到汴旅客滞留，方便返乡人顺利回家，河南交通部门及时启动恶劣天气应急预案，组织人员对积雪进行清扫，指导汽车中心站制定详细的运力保障方案，在做好疫情防控保证安全的前提下，紧急开通杞县、通许、尉氏返乡绿色通道，将部分滞留旅客送上返乡之旅，确保旅客平安顺利回家。

陕西交通部门按照“边降雪边处置”“先坡道桥梁、后平路段”的原则，出动人员、设备，在急弯、陡坡、桥面等重点易积雪路段撒布防滑料、融雪剂等，与交警部门互通路况信息，尽量做到“少封路、不封路”，加强值班值守，畅通路网通行监测信息，及时发布路况信息，服务社会公众，全力保障人民群众出行安全。据不完全统计，截至1月22日9时，全省公路系统共出动3005人次，除雪机械533台，融雪剂643.3吨，防滑料1278.1立方米。全省高速公路投入除雪保畅设备101台，人员542人次，撒布融雪剂257.22吨。

为缓解司乘人员焦虑情绪，部分收费站积极开展志愿服务活动，为滞留司乘人员和防疫工作人员提供热水、姜汤茶、水果等，准备了急救箱、维修工具和充电器等应急物品，暖心服务得到了司乘人员的肯定，给寒冷的冬季带来了一丝温暖。

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