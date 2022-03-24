车柯蒙 焦磊

近日，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》。电子证照将如何助力深化“放管服”改革、优化营商环境，又将如何安全、有效地落地应用？人民网推出“聚焦电子证照应用发展”系列报道，探讨电子证照行业发展现状及未来前景。

今年的政府工作报告提出，要加强数字政府建设，推动政务数据共享，进一步压减各类证明事项，扩大“跨省通办”范围，基本实现电子证照互通互认，便利企业跨区域经营，加快解决群众关切事项的异地办理问题。

近日，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（以下简称《意见》），就进一步加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办，进一步助力深化“放管服”改革和优化营商环境作出部署。

电子证照，是指由各单位依法出具的、具有法律效力的各类证照、证明、批文、鉴定报告、办事结果等文件。

入住酒店，用电子身份证就能办理手续；企业的办事员不必带着公章、纸质材料到处跑，线上上传文件就能加盖电子印章……现如今，电子证照的应用正在为人们生活、工作带来便利。

此次印发的《意见》提出，要扩大电子证照应用领域。在个人电子证照应用领域，加快推进出生医学证明、户口簿、身份证、社会保障卡等10类个人常用证照电子化应用，覆盖婚姻登记、生育登记、户籍迁移等与群众生活密切相关的应用场景；在企业电子证照应用领域，推动营业执照、生产经营许可证、检测认证等电子证照的应用；在电子证照社会化应用中，围绕合同订立、人员招聘、交通出行、文化和旅游等场景积极推动。

自“互联网+政务服务”理念提出，特别是全国一体化政务服务平台上线以来，各地区各部门持续优化政务服务，推出一系列便民利民惠民的工作举措，电子证照应用就是其中重要一项。

证照作为许可、认证等信息的核心载体，是实现业务管理和事项线上办理的重要工具和支撑手段，电子证照不仅能够实现政务服务“减材料、减环节、减时限”的重大改革，提升企业和群众的获得感，更使政府数字化转型向前迈出一大步，支撑国家治理体系和治理能力现代化建设不断前行。

重庆工商大学副校长、长江上游经济研究中心常务副主任李敬在接受人民网记者采访时表示，加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，有利于政务服务便捷度的进一步提升，推动政务办理实现进一步“减环节、减材料、减时限、减费用”目标，也有利于数字政务向全国一体化方向发展，让老百姓和企业少跑路，提高便民服务水平，减少企业审批时限，有助于提高企业和群众的获得感。

“加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，不仅能增加办事群众的获得感，也能提高政务工作效率与质量，建设良好的营商环境，有效提高政府服务水平和社会诚信水平。”西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网记者采访时表示。

汤继强认为，电子证照于政府而言，打破了传统政府服务服务模式下的信息孤岛，促进政府数据的公开和信息共享，有效优化政府资源配置、降低行政成本、提高工作效率，切实便利群众，有利于推进“互联网+政务服务”；于居民而言，有利于提供安全可靠的个人身份验证，规避信息泄露风险，避免繁琐认证程序，从根本上解决群众常见的证明身份问题。

“于企业而言，则促进了证照的有效管理，解决纸质证照保管难、数据提取不便等问题，通过从生成、传送、存储到使用的全程留痕，保证证照的安全可信、不可篡改、可追溯性。” 汤继强说。

(责编：张文婷、高雷)