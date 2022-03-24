人民网北京3月24日电 （记者王震）据海关总署消息，海关总署22日发布公告，撤销2家印度水产品生产企业在华注册资格，相关企业在食品安全卫生管理存在重大问题。

公告称，因检查发现印度注册编号分别为481和200（在华注册编号分别为CIND18PP1802010539和CIND18PP1802010523）的输华水产品企业的食品安全卫生管理存在重大问题，不能保证其向中国境内出口食品符合安全卫生要求，根据《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署令第248号）第二十四条第三项规定，自2022年3月15日起撤销上述2家企业在华注册资格。

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