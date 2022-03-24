海关总署撤销2家印度水产企业在华注册资格：食品安全卫生管理存重大问题
2022年03月24日10:24 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月24日电 （记者王震）据海关总署消息，海关总署22日发布公告，撤销2家印度水产品生产企业在华注册资格，相关企业在食品安全卫生管理存在重大问题。
公告称，因检查发现印度注册编号分别为481和200（在华注册编号分别为CIND18PP1802010539和CIND18PP1802010523）的输华水产品企业的食品安全卫生管理存在重大问题，不能保证其向中国境内出口食品符合安全卫生要求，根据《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署令第248号）第二十四条第三项规定，自2022年3月15日起撤销上述2家企业在华注册资格。
(责编：王震、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 四家银行被通报！银保监会：持续严肃治理各类乱收费行为
- 人民网北京3月24日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会消费者权益保护局今日通报了关于信贷融资相关费用问题的典型案例，包括邮储银行、平安银行、邵阳昭阳农村商业银行和象山国民村镇银行。 银保监会消费者权益保护局组织开展了“清理银行乱收费”专项行动，检查发现，近年来各银行基本能够加大减费让利力度，违规及不当收费问题有所减少。…
- 评论
- 关注