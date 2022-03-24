原标题：远洋集团2021年核心净利润28亿元 同比增长26%

3月23日，远洋集团披露2021年全年业绩。报告期内，实现营业额约642亿元，同比增长14%；对应毛利113亿元，同比增长8%；净利润51亿元，同比增长9%；核心净利润28亿元，同比增长26%；公司拥有人应占溢利27亿元，拟派发期末股息每股0.026元。

2021年，远洋集团实现开发业务规模的稳步增长，完成协议销售额约1363亿元，同比增长4%；销售面积约767万平方米，同比增长9%；分区域来看，华东地区、华南地区、华中及华西地区、北京地区、环渤海地区分别占销售额27%、14%、20%、23%、16%，区域布局更加均衡。

同时，该集团在年内还补充了一批优质土地资源，共获取25个开发项目，新增土储571万平方米，平均土地成本约每平方米7040元，总货值超过800亿元。远洋集团透露，新增项目中“南移西拓”区域占比近70%，土储布局结构持续优化；同时，新获取项目坚持以“小快周转”项目为主，25万平方米以下项目占比85%，资源使用效率进一步提升。

截至报告期末，该集团共拥有二级开发土地储备5314万平方米，权益土储上升43%至2850.3万平方米，平均土地成本约每平方米6600元。

远洋集团还表示，公司美元债期限结构分布较为均衡，2022年到期5亿美元，其中2亿美元已于2022年1月完成再融资，剩余3亿美元计划于4月偿还；下一笔美元债到期为2024年，并且后续无集中到期压力。此外，该集团已获批尚未提用授信额度超过2300亿元，并维持穆迪、惠誉的投资级评级和中诚信国际、联合资信的AAA级信用评级。

(责编：董童、李源)