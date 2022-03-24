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腾讯发布财报 ToB业务成第一大收入贡献板块

2022年03月24日13:04 | 来源：环球网
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原标题：腾讯发布财报：To B收入成为最大收入来源

　　3月23日，腾讯发布2021年Q4及全年财报。其中，“金融科技及企业服务”全年收入1722亿元人民币，同比增长34%。

　　财报显示，2021年第四季度，ToB业务首次超过网络游戏，成为腾讯第一大收入贡献板块。

　　财报指出，随着市场环境的变化，腾讯重定IaaS及PaaS的发展重心，以为客户创造价值及实现高质量的增长为目标。“通信及协作SaaS方面，我们融合打造了企业微信、腾讯会议及腾讯文档，为企业提供加强版的解决方案。目前，我们优先考虑扩大SaaS产品的业务规模，而非显著增加收入，参考国际市场上关键企业服务SaaS商业化的成功经验，以及本土PaaS消费的重大规模及高速增长，引证了关键企业服务SaaS在中国具有商业化潜力。”

　　据了解，过去一年，腾讯云不断推动核心技术自研，夯实产品和服务的底层竞争力。在芯片、操作系统、数据库、自研服务器等多项核心技术领域取得多项突破，技术攻关收获显著成效。同时，腾讯深入各行各业，全面助力产业数字化升级，帮助实体企业建立更高效的内外部协同组织、实现更智能的生产。

(责编：董童、李源)

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