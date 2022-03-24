工信部发表针对美撤销中信国际在美公司214牌照事项的声明
2022年03月24日13:16 | 来源：新华网
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新华社北京3月24日电 工业和信息化部24日发表针对美撤销中信国际在美公司214牌照事项的声明。声明如下：
我们注意到，美国联邦通信委员会（FCC）于当地时间3月16日，以国家安全为由决定撤销中信国际在美公司ComNet(USA) LLC和Pacific Networks Corp.的214牌照。上述两家公司于美国当地时间3月23日正式收到FCC关于撤销其214牌照的命令。
ComNet(USA) LLC和Pacific Networks Corp.已在美运营多年，一直谨遵美国法律法规及监管要求，按照商业化原则为众多美国境内用户提供优质的服务。美FCC在未列出具体违规事实的情况下撤销其214牌照，是进一步泛化国家安全、滥用国家力量对中国企业进行的无理打压，严重破坏了美国营商环境，损害了中国企业和包括美国用户在内的全球消费者的正当权益。中方对此坚决反对。
美方应撤回对我企业不公正的决定，停止将国家安全概念泛化、将经济问题政治化的错误做法，为中国企业在美投资发展营造公平、公正、无歧视的环境。中方将继续采取必要措施，维护中国企业的正当权益。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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