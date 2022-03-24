原标题：《团团微课：青少年网络素养公开课》陆续发布

为贯彻落实新修订的未成年人保护法有关网络保护的规定，近日，共青团中央维护青少年权益部联合360集团、宁波出版社、宁波卡酷动画制作有限公司等集结业内专家智库，精心制作并陆续发布18集短视频《团团微课：青少年网络素养公开课》。

“我们着眼于网络技能素养、网络安全素养、网络规范素养和网络学习素养4个方面，重点针对小学、中学、大学3个学龄段，聚焦青少年在互联网使用场景面临的突出问题，力争用贴近生活、通俗易懂、生动形象、内容各有侧重的微课程，为他们安全健康地上网用网提供指引。”共青团中央维护青少年权益部负责人介绍说。

据了解，课程发布之前，制作方广泛征求了专家学者、青少年工作者、学校师生、媒体工作者等多方面的意见建议。“我觉得课程充分考虑了受众群体的差异性，有效融合了知识性、实践性、趣味性、互动性，并强化了现实场景的引入、典型案例的剖析，能够有效引导青少年独立思考、辨析是非，帮助他们在纷繁复杂的网络环境中保持清醒、提高素养。”中国公共关系协会副秘书长郐颖波接受采访时说。

“这种短小精悍的微课形式，非常贴近我们少年儿童的需求，我希望还可以配合一些答题互动，有趣有效地帮助我们观课后消化知识点。”北京市东城区史家胡同小学六年级学生陈泽宽说。

除网上发布外，课程资料将作为公益教育资源，提供给各地12355青少年服务台、团学队干部、青少年工作者、教育工作者、青少年事务社工等，作为面向广大青少年开展网络素养教育的辅助课程教材。“下一步，我们将以公益项目形式，聚合职能部门、学界、互联网企业、行业协会、公益基金等各方优势资源，持续打造融合线下教学课程、线上微课、工具包、案例库、出版物等一体化的青少年网络素养课程，配合‘双减’工作和第二课堂成绩单，推动纳入团（队）课体系，更好地协同各方开展青少年网络素养培育工作。”共青团中央维护青少年权益部负责人表示。

(责编：曹淼、李源)