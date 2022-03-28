原标题：归母营运利润同比增长13.5% 集团客户数较上年末增长13.1% 中国太保发布2021年度业绩报告

近日，中国太平洋保险(集团)股份有限公司公布2021年度业绩。

2021年，面对发展环境的各种不确定性，中国太保始终把握高质量发展主线，聚焦重点领域和关键环节，坚定不移深化转型，稳定业绩基盘，开启全新赛道，形成了“稳”“进”兼备的经营新局面。集团营业收入4,406.43亿元，同比增长4.4%；集团归母营运利润353.46亿元，同比增长13.5%；集团内含价值4.983.09亿元，较上年末增长8.5%；集团管理资产26,015.37亿元，较上年末增长6.8%；集团客户数16,839.3万，较上年末增长13.1%。

寿险营运利润保持增长，新业务价值增长持续承压。寿险保险业务收入2,116.85亿元，同比下降0.1%。其中，代理人渠道新保期缴增速11.6%；实现新业务价值134.12亿元，同比下降24.8%；新业务价值率23.5%，同比下降15.4个百分点；寿险营运利润282.65亿元，同比增长9.2%；剩余边际余额3,482.72亿元，较上年末下降0.8%。

财产险业务综合成本率基本稳定，非车险业务品质改善且保持较快增长。综合成本率99.1%，同比上升0.1个百分点。其中，综合费用率29.3%，同比下降8.2个百分点；综合赔付率69.8%，同比上升8.3个百分点；保险业务收入同比增长3.3%，达1,546.11亿元。其中，非车险业务收入同比增长16.8%，占比提升4.7个百分点，达40.6%；车险客户黏度持续提升，推动增长动能转换；非车险实现承保盈利，同时健康险、责任险、农险等新兴业务领域保持较快增长。

坚持基于保险负债特性并穿越宏观经济周期的资产配置，投资业绩稳健。固定收益类投资占比75.7%，较上年末下降2.6个百分点；权益类投资占比21.2%，较上年末上升2.4个百分点，其中核心权益占比11.1%，较上年末上升0.9个百分点；实现集团投资资产净值增长率5.4%，同比下降2.0个百分点；总投资收益率5.7%，同比下降0.2个百分点；净投资收益率4.5%，同比下降0.2个百分点；

集团管理资产达到26,015.37亿元，较上年末增长6.8%；其中，第三方管理资产规模达到7,894.68亿元，较上年末增长0.2%。

寿险全面开启长航行动。中国太保在业内率先启动以职业化、专业化、数字化为方向的个险渠道改革，重塑营销团队，改变短期行为、体现长期导向；构建价值银保“芯”模式，打造新型银保合作关系，优化资源整合，升级客户服务；继续深化保险产品和服务的融合，推进健养产业布局，发布自有品牌健康服务，养老社区先后落地10个项目，成都和大理社区正式开业，为助推保险主业提供有力支持。

产险持续巩固续航能力。面对车险综改全面落地、供应链重塑以及气候风险持续上升的挑战，中国太保持续深化分客群闭环管理体系，进一步提升客户直接触达和精细化经营能力，个人客户线上化率、车险续保率等关键指标持续提升；法人客户分行业、分领域专业能力建设继续精进，走在行业前列。应对河南暴雨及时迅速，大灾理赔专业高效，获得社会各方肯定。

资产管理展现专业伴航能力。中国太保坚持基于保险负债特性的要求，以穿越宏观经济周期的理念持续优化大类资产配置，有效管控信用风险，积极把握市场机会，实现了稳健的投资业绩。

“太保服务”体系充分发挥助航作用。建成服务官工作机制，来自不同层级机构的800名服务官主动走近客户，让“太保服务”更具象、更可及，集团总客户数在一年内净增近两千万，持有不同子公司保单的个人客户数已超千万，是五年前的四倍多。中国太保云进入大规模生产阶段，为科技创新活动提供更高水准的云计算支撑能力，在精准获客、承保定价、智能理赔等领域带来更优客户体验。

公司治理有力护航长远发展。充分发挥董事会多元化、专业化和国际化优势，提升公司重大决策的前瞻性和引领性，公司治理的稳健、专业特色进一步突出，获得多方认可。积极引入ESG理念，完善ESG顶层设计和管理架构，签署联合国可持续保险原则和负责任投资原则，成为开启可持续发展新篇章的重要标志。

(责编：曹淼、李源)