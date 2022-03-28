天舟二号货运飞船已撤离空间站核心舱组合体
2022年03月28日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：天舟二号货运飞船已撤离空间站核心舱组合体
记者27日从中国载人航天工程办公室获悉，天舟二号货运飞船完成空间站组合体阶段全部既定任务，已于北京时间3月27日15时59分撤离空间站核心舱组合体。
天舟二号是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船，于2021年5月29日在海南文昌发射场发射入轨，为空间站送去6.8吨物资补给。天舟二号飞船在轨运行期间，进行了一系列拓展应用试验。目前，天舟二号飞船状态良好，后续将在地面控制下择机再入大气层。
(责编：申佳平、陈键)
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