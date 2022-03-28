陈秋立

原标题：坚持抓创新不问“出身” 加快建设创新型省份

2021年3月24日，习近平总书记在福建福光股份有限公司（以下简称福光股份）调研时，强调“抓创新不问‘出身’，只要能为国家作出贡献，国家都会全力支持”。习近平总书记这一重要理念，为福建持续深化科技管理体制改革指明了方向，提供了根本遵循。一年来，全省科技系统认真传达学习贯彻，积极总结推广福光股份创新发展成功经验，持续推进体制机制创新，最大限度释放和激发全社会创新创业创造活力。

不拘一格的福光创新之路值得学习借鉴

福光股份成立于2004年，从一家濒临倒闭的国营小厂发展成为全球重要光学镜头制造商，福建首家科创板上市企业，先后荣获“国家专精特新小巨人企业”“国家技术创新示范企业”等荣誉称号，其不拘一格的“抓创新不问‘出身’”的创新之路值得学习借鉴。

首先，倡导“平等多元”的创新价值理念。“一花独放不是春，百花齐放春满园”。福光股份坚持工艺和研发创新并举，让工人和研发人员摆脱“身份焦虑”，站上了同一跑道，鼓励创新不以岗位为界，允许多重激励叠加，形成有竞争力的薪酬体系，调动各方积极性。

其次，树立“以贡献论英雄”的创新评价导向。福光股份旗帜鲜明地提出职位能上能下、工资能高能低、人才能进能出的“三能”原则，建立健全以创新能力和创新成绩作为评判标准的创新评价制度，最大限度激发全体员工的创新创造活力。

第三，弘扬“敢为人先”的创新文化精神。福光股份通过混合所有制改革，形成民资、国资、核心员工共同持股的股权结构。作为大股东的国有资本坚持管资本原则，充分授权，不介入日常生产经营。民资股东将市场化机制充分融入福光发展基因，提高决策效率，在技术研发上抢先机，迅速提升企业创新能力和核心竞争力。

福建具有抓创新不问“出身”的坚实基础

长期以来，福建坚持以科技创新为核心引领全面创新，开展了一系列有益的探索和实践，为创新不问“出身”的深入践行奠定了坚实基础。

1984年，福建55位厂长经理联名发出《请给我们“松绑”》的呼吁信，在全国引起强烈反响。2014年，习近平总书记给福建企业家回信，肯定1984年的呼吁信是经济体制改革的一段佳话。

2002年，时任福建省省长的习近平同志从晋江发展的实践中提炼出“晋江经验”，其核心要义就包括改革创新和全面发展，体现了对各类所有制企业一视同仁、注重多种经济成分共同发展的时代精神。“晋江经验”的探索实践为践行创新不问“出身”提供了丰富的经验借鉴。在科技界，也培养出了“草根”出身的水稻育种专家谢华安院士、生物医学专家夏宁邵教授等，成为福建科技创新的领军人才。

2016年以来，随着福厦泉国家自主创新示范区和国家创新型省份相继获批建设，福建坚持以用为导向，先行先试，实行多项创新政策措施，为践行创新不问“出身”奠定了良好的发展环境。目前，福建高新技术产业化效益指数位列全国第4位，科技促进经济社会发展指数和科技创新环境指数均居全国第9位。

多项硬核措施让抓创新不问“出身”落在实处

一年来，福建科技系统积极践行抓创新不问“出身”的重要理念，坚持把科技创新作为高质量发展第一动力源，推出了一系列体制机制改革举措，全省创新创业创造环境持续优化。

体制机制走在前，让政策公平惠及各类创新主体。坚持创新不问“出身”，建立“揭榜挂帅”和“赛马”机制，谁能干就让谁干。强化科技伦理治理和科研诚信体系建设，为一切敢创新、能创新的创新主体提供公平的竞争环境。持续深化科研项目、机构和人才评价改革，在全国率先出台省级破除“唯论文”硬核措施，让有作为的科研人员脱颖而出。

企业培育下功夫，让市场在资源配置中起决定性作用。强化企业技术创新主体地位，实施高新技术企业“双倍增”等专项行动，福建省科技厅与省内16家金融机构开展“科技贷”业务合作，率先实施企业研发投入分段补助，推动以不同所有制企业为重点的各类创新主体加大研发投入。全省国家高新技术企业达8500家以上，高新技术企业研发投入占全省企业研发投入的三分之二，创造了全省近一半的发明专利，成为科技创新主力军。

平台建设做文章，让共商共建共享成为产学研合作常态。坚持以开放灵活机制建设高水平科技创新平台，采取省市校（院）、省市（企）等多模式共建省创新实验室。全省已引进21个重大研发机构，拥有国家重点实验室10个，国家级工程技术研究中心7家，以及省级产业技术研究院、新型研发机构等各类创新平台上千家。这些平台建设模式不同、投资主体多样、运行机制各异，但共建共享的理念贯穿其中，成为科技创新的高地、服务产业的主力，是福建科技支撑高质量发展的示范。

人才培引出实招，让福建成为“近悦远来”创新创业乐土。20世纪90年代发端于福建、推广至全国的科特派制度，是习近平总书记在福建工作时大力倡导推动的一项重要农村工作机制创新。福建不断巩固提升和发展，坚持跨界别、跨区域选拔高水平省级科特派，并加大对技能型人才以及省外、境外科特派的选认力度，实现三产协同发展。出台促进高校、省属科研院所创新发展和科技成果转化综合试点等政策措施，以松绑、放权为重点，激发科研机构和人员创新创业创造活力，建立健全科技人才分类评价体系，做到人尽其才、才尽其用。

（作者系福建省科技厅党组书记、厅长）

(责编：申佳平、陈键)