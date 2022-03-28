陈瑜

原标题：华龙一号示范工程全面建成投运

3月25日，我国自主三代核电华龙一号示范工程第2台机组——中核集团福清核电6号机组正式具备商运条件，至此，华龙一号示范工程全面建成投运。这是新时代我国核电发展取得的重大成就，标志着我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵，有力支撑了我国由核电大国向核电强国的跨越。

据了解，经过数十年发展，我国核电发展从无到有、从小到大、从弱到强，形成了10万、30万、60万到百万千瓦级压水堆核电厂的自主设计、批量建设、工程总承包和自主运营能力。

华龙一号在采用经工程验证的成熟技术基础上，独创性地采用“177堆芯布置”和“能动与非能动相结合”的安全设计理念，首堆设备国产化率达88％，还运用了单堆布置、双层安全壳等先进设计理念，具备完善的严重事故预防与缓解措施、强化的外部事件防护能力和改进的应急响应能力等先进特征，经过充分分析试验和工程验证，充分保证了电厂安全性、经济性和先进性。

华龙一号具有完整自主知识产权，中核集团协同国内17家高校、科研机构，联合58家国有企业与140余家民营企业，共同突破了包括反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件等核心设备在内的411台设备的国产化，共获得700余件专利和120余项软件著作权，覆盖了设计技术、专用设计软件、燃料技术、运行维护技术等领域，满足核电“走出去”要求。同时，作为中国高端制造业走向世界的“国家名片”，华龙一号带动上下游产业链5300多家企业，为我国高端装备制造业带来了巨大的经济效益和转型升级机遇。

中核集团落实国家核电“走出去”战略，与巴基斯坦、沙特、阿根廷、巴西等20多个国家和地区建立了核电项目合作意向。华龙一号海外示范工程——巴基斯坦卡拉奇核电2号机组已投入商运，3号机组已发电。2022年，华龙一号阿根廷核电项目总包合同签订。此外，华龙一号在国内已实现批量化建设，福建漳州、海南昌江等工程进展顺利。

(责编：申佳平、陈键)