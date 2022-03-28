刘 垠

原标题：直面挑战，新能源汽车向科技创新要答案

2021年，在新冠肺炎疫情和相关补贴大幅退坡的大背景下，我国新能源汽车产销量双双超过350万辆，连续7年位居全球第一。

在3月26日举行的中国电动汽车百人会论坛（2022）高层论坛上，这一数据频频出现在多位部委官员演讲中。聚焦“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”主题，后补贴时代国家支持政策如何完善，科技创新又该怎样接续发力，与会者各抒己见。

全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢表示，经过多年发展，科技进步引领了中国新能源汽车的创新突破，不仅是整车技术水平显著提升，关键零部件核心技术再上台阶，整车信息安全防护也从边界防御向主动安全的纵深防御体系跃升。

万钢举例说，我国在智能热管理技术上取得的进步，支撑了新能源汽车在零下30摄氏度的环境中使用。刚刚结束的北京冬奥会和冬残奥会，新能源汽车所作的贡献为世界看到，投入使用近1200辆氢燃料电池汽车，累计减碳约2200亿吨。

全国政协经济委员会副主任苗圩将我国新能源汽车产业发展的经验概括为五条：第一，利用社会主义制度集中力量办大事；第二，抢抓“换道超车”的纯电驱动发展机遇；第三，保持战略定力，坚持一张蓝图干到底；第四，构建以企业为主体的创新体系；第五，政府从顶层设计、技术创新、标准体系、财税政策等方面引导。

数说创新 进阶的产业亮出成绩单

“科技创新在新能源汽车产业迈向市场化进程中，发挥了核心驱动作用。”科技部副部长相里斌在演讲中指出，近年来，新能源汽车技术创新呈现加速趋势，为新能源汽车产品竞争力的提升发挥了关键支撑和引领作用。

车用固态激光雷达、4D毫米波雷达、高算力自动驾驶芯片等一系列技术取得重要突破；钠离子电池、高镍无钴电池，模块化换电等取得积极进展；人工智能算力达到国际先进水平；2021年，中国企业获得新能源汽车相关专利超三万件，占全球比重达70%……

不仅是新能源汽车关键技术取得新进展，工业和信息化部副部长辛国斌还“数”说了新成效：截至2021年底，新能源汽车整车累计消费约1.6万亿元，带动上下游产业链产值约4.8万亿元，累计减少二氧化碳排放超过一亿吨，为工业和交通领域碳减排作出积极贡献。

国家发展和改革委员会副主任林念修说，与“十三五”初期相比，新能源汽车私人消费占比从47%提至78%，非限购城市私人消费比例从40%提至70%，“这反映出新能源汽车市场认可程度显著提高，产业发展的内生动力不断显现”。

原材料暴涨 国家行业如何应对

在看到成绩的同时，汽车产业发展仍面临一些新挑战。比如，产业链、工业链的安全问题，“去年全世界汽车产业的痛点就是芯片供应。”万钢直言，供应链方面碰到的问题，是电池材料价格快速增长，“尤其是去年下半年以来已经背离了供需需求的增长，产生了一种非正常的增长，比如碳酸锂居然可以在去年一年当中增长10倍”。

“现在面临上游原材料价格上涨的新问题。囤积居奇发不义之财要打击，但是国际大宗原材料价格上涨的趋势谁也阻挡不了。”苗圩称，当前电池厂普遍涨价，整车开始有涨价的趋势。如果上游原材料的价格控制不住，必然向中下游传导。

在相里斌看来，近期锂、镍等金属原材料价格大幅上涨，“缺芯”现象仍然困扰着汽车企业，这些市场化过程中必须迈过的坎，要求我们向科技创新要答案。

“当前动力电池原材料大幅涨价问题需要高度关注、认真研究解决。”辛国斌透露，适度加快国内资源开发进度，坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为。引导产业链上下游企业强化协作、共同发展，推动关键原材料价格回归理性。

林念修指出，要巩固锂离子电池技术和产业优势，加快发展钠离子、固态电池、燃料电池等新型电池技术，促进电池技术和材料多元化。建设完善动力电池回收利用体系，有效缓解稀有金属、稀缺金属资源供给矛盾。

突破瓶颈技术 “揭榜挂帅”支持企业攻关

“2022年后新能源汽车财政补贴将完全退出，届时，新能源汽车将与燃油汽车基本站在同一起跑线。”相里斌提醒，在与燃油汽车竞争中，新能源汽车还需进一步加大科技创新力度，不断提升产品性能、降低成本、提高使用便利性。

相里斌认为，市场化阶段下新能源汽车的科技创新，要坚持市场主导、政府引导，市场能自主完成的交给市场，政府更多支持基础前沿与共性关键技术研究攻关。

“持之以恒加强基础研究。前瞻布局全固态电池、基于新材料和新器件的新一代电驱系统等关键核心技术，塑造未来产业发展的核心竞争力。”相里斌称，对于看不准的技术方向，支持多条技术路线并行推进，鼓励开展多学科、多领域交叉融合创新。

谈及如何突破制约行业发展的瓶颈技术，相里斌介绍，采用“揭榜挂帅”等方式支持有关企业研发高安全、全气候动力电池系统技术，开展无钴动力电池、低重稀土永磁材料驱动电机等技术攻关。此外，还将加快推动新能源汽车领域全国重点实验室、国家技术创新中心等创新平台建设；强化氢能绿色制取、安全储存、高效输配等氢能技术攻关和示范应用，支撑燃料电池汽车产业化发展，等等。

统筹布局是新能源汽车产业高质量发展的客观要求。“坚持全国一盘棋，着力优化产业布局。”林念修透露，将重点在长三角、珠三角、京津冀等区域打造具有国际竞争力的产业集群。此外，要加强新能源汽车和智能汽车关键系统部件和基础共性技术研发，强化整车集成技术创新；强化新能源汽车领域的风险监测和研判，及时预警并妥善化解。

辛国斌则表示，工信部将修订完善双积分管理办法，探索建立灵活性调节机制，明确后续年度积分比例要求。

“如果把新能源汽车比作上半场，智能网联汽车比作下半场，中国汽车行业上半场取得了很大成效，但决定胜负还在下半场。”苗圩坦言，要充分发挥我国在体制机制、市场空间、信息通信技术等方面优势，“我们有信心、有能力继续打好下半场，在变局中实现汽车产业高质量发展，最终实现汽车强国建设的目标。”（科技日报北京3月27日电）

(责编：申佳平、陈键)