电网工作人员有疑问 AI专家能解答
2022年03月28日09:17 | 来源：科技日报
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原标题：电网工作人员有疑问 AI专家能解答
“小智、小智，现在变压器过热，该如何查找故障原因？”“可通过测量铁芯接地电流、采用油色谱分析、测绝缘电阻等手段综合判断。”近日，国网石嘴山供电公司员工正在使用制度标准智能管理系统AI专家功能查询相关专业知识。
制度标准智能管理系统是国网公司首个人工智能落地项目，也是落实数字化转型战略、提升电网安全稳定运行、赋能企业智慧管理的重要举措。该系统以知识图谱为内核，可为管理人员和一线员工提供精准搜索和智能问答等应用服务，使制度标准“查询难、理解难、执行难”问题得到有效解决。
据了解，该公司利用视频培训方式对管理系统知识图谱构建原理进行讲解，组织内部专业人员现场操作关键词模糊查询、智能AI问答等核心功能。业务部门还采用“线上+线下”相结合的方式，对试用过程中发现的问题解疑释惑。
“我们将全业务参与系统试运行工作，收集完善意见和建议，及时释疑解困练训结合，持续优化系统，提升使用体验，为推进公司实现制度标准管理数字化与智能化转型当好‘排头兵’。”相关负责人表示。
(责编：申佳平、陈键)
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