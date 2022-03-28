张佳欣

原标题：德科学家研制可极度压缩光量子气体

德国波恩大学的研究人员研制了一种可以极度压缩的光量子气体。他们的结果证实了量子物理核心理论的预测。这些发现还将为可测量微小的力的新型传感器指明方向。这项研究近日发表在《科学》杂志上。

气体通常由在空中快速旋转的原子或分子组成，它与光非常相似。组成光的最基本的粒子就是光量子，简称光子。在某些方面，光子的行为类似于粒子。这些光子也可以被视为一种气体，但是，它的行为有些不同寻常：至少在理论上，我们可以在特定条件下几乎不费力气地压缩它。

波恩大学应用物理研究所（IAP）的研究人员现在首次在实验中证明了这种效果。IAP的朱利安·施密特博士解释说：“为了做到这一点，我们将光量子储存在一个由镜子制成的小盒子里。里面放的光子越多，光子气体的密度就越大。”

通常的情况是：气体密度越大，就越难压缩。堵塞的气泵也是如此：起初活塞可以很容易地被往下推，但到一定程度，即使施加很大的力，它也很难再进一步移动。

然而，此次实验发现，这种情况在某个时间点上突然发生了变化：一旦光子气体超过了特定的密度，它就可以突然被压缩，几乎没有阻力。施密特解释说，这种效应源于量子力学的规则。原因是这些光量子表现出一种“模糊性”，即它们的位置有点模糊。当它们在高密度下彼此非常接近时，光子开始重叠，压缩这样的量子简并态气体变得容易得多。

如果重叠足够多，光子会融合形成一种超级光子，即玻色—爱因斯坦凝聚态。简而言之，这个过程可以比作水的冻结：在液体状态下，水分子是无序的；而在冰点，则会有冰晶形成，最终无数冰晶合并成延伸的、高度有序的冰层。“有序冰岛”也是在玻色—爱因斯坦凝聚体形成之前形成的，随着光子的进一步增加，它们会变得越来越大。

只有当这些“岛”扩大并有序延伸到包含光子的整个镜盒时，凝聚态才会形成。这可以比作一个湖，在这个湖上，独立的漂浮冰岛最终结合在一起形成了一个统一均匀的表面。

为了创造一种具有可变粒子数和明确温度的气体，研究人员使用了“热浴”：将分子插入镜盒中，以吸收光子。随后，它们发出新的光子，这些光子的温度略低于300开尔文（26.85摄氏度），大约是室温温度。

光子气体的密度通常不均匀，某些地方的粒子比其他地方多得多。为了克服这一障碍，研究人员在一个平底镜盒中捕捉光子，从而首次创造出均匀的光子气体。

(责编：申佳平、陈键)