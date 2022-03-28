张佳星

原标题：新冠肺炎不是“大号流感”，保护老年人非常关键

3月25日国务院联防联控机制新闻发布会报告的数据显示：3月1日—24日，全国累计报告本土感染者已超过56000例，波及28个省。我国新增本土感染者数量仍处于高位。

由于本轮疫情中无症状感染者居多，有人认为新冠病毒正在向流感化发展，危害越来越小。对此，多名专家在会上回应：奥密克戎危害依然严重，新冠肺炎不是“大号流感”，应保护好老年人。

奥密克戎2代，能1传10

“奥密克戎变异毒株本身的致病性不及其他毒株强，但还需关注它传染性的高低。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，奥密克戎毒株由于其传播速度快、感染人数多，其造成的死亡总数及社会危害与影响，并未减轻。

以上海为例，奥密克戎2代BA.2成为当地流行株，其R0值（基本传染数）由于测算方法和人群不同在9.5—13之间，通俗来说，1个感染者平均可以传给10个人。但在2020年初期的主流新冠病毒毒株R0值大概在2.5—3之间。

因此，即便奥密克戎毒株感染的重症率下降，但由于感染人数多，其造成的总体危害、可能发生的医疗资源挤兑风险并未减低。

吴尊友给出一组数据进行说明：相关研究对比了有关国家在2021年8月—10月（德尔塔毒株流行为主）、2021年11月—2022年1月（奥密克戎毒株流行为主）两个时间段的病死率和死亡总数，虽然后一时期的病死率确实下降了，但因疫情造成的死亡总数却高于前一时期。这说明，奥密克戎毒株流行，对一个国家总体造成的危害并没有减轻。

“我国是一个人口大国，一个非常小的发病率或死亡率乘以14亿的人口基数，绝对数会很大。”吴尊友强调，只有动态清零，才能规避大规模人群感染可能造成的医疗资源挤兑，才能预防大量的老人、有基础疾病者等可能出现的死亡。

保护老年人至关重要

“综合国内外研究数据来看，60岁是一个非常重要的节点。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说60岁以上人群是患重症的高风险人群。

针对奥密克戎的特点，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》在治疗方面更关注老年人这个群体，避免重症化和死亡的发生。“原来是65岁以上的要重点关注，现在提前了5岁，60岁以上的老年人都需要重点关注。”王贵强解释，在定点医院，包括老年人、有基础病的、肥胖的、重度吸烟的、孕产妇、免疫功能低下的6个高风险人群，都要尽早进行干预，及时进行救治，避免轻转重。

在预防方面，与会专家也多次强调接种新冠疫苗及加强针、有效防护措施对于老年人的重要性。

“老年人周围的人，做好个人防护非常重要。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，健康码发生异常的人不应再去接触老年人，一旦自己发生感染，又传染给老年人，风险非常大。

据介绍，我国60岁以上老年人完成新冠疫苗全程接种的有2亿1215.3万人，完成加强免疫接种1亿3823.7万人。仍有5200万老年人未接种新冠疫苗。截至目前，江西、安徽、山东60岁以上老年人接种率已经超过90%，重庆、河南、湖北、贵州、河北、四川、云南7个省市超过85%。其他省市仍需加强老年人的疫苗接种工作。

“新冠疫苗对于年龄的上限没有规定，只要是3岁以上的人群都可以接种。”王华庆说，对于老年人来说，不要过分担心安全性，目前数据显示，60岁以上的老年人不良反应发生率低于其他年龄段不良反应的发生情况。对于无法接种疫苗的老年人，要尽量在疫情流行期间避免前往人群密集场所，减少与陌生人、外来人的接触，做好有效防护、开窗通风，保持空气流动。

(责编：申佳平、陈键)