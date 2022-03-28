脑机接口领域迎来新型柔性电极
2022年03月28日09:18 | 来源：科技日报
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原标题：脑机接口领域迎来新型柔性电极
在开颅手术中，把一种由2微米大小的电极点组成的新型柔性电极放到大脑上，医生就能精确分辨出大脑的神经核团、皮层功能区等，有利于最大限度地保护大脑功能、降低手术致残致死概率。这种新型柔性电极由来自首都医科大学附属北京天坛医院、斯坦福大学、天津大学的研究人员共同研发，未来可应用于脑机接口等领域，帮助瘫痪患者康复，相关研究成果25日在线发表于《科学》期刊。
上述研究负责人之一、首都医科大学附属北京天坛医院副院长贾旺介绍，合作团队提出“可以紧密贴合在大脑不规则区域的柔性微阵列电极”的解决方案，并研发出新型导电高分子材料。
据悉，这是目前世界上精度最高的柔性可拉伸微阵列电极。这种柔性电极和柔性电子器件不仅能让神经外科手术操作更精准，还能作为脑机接口中的核心技术，有望在脑科学研究与临床转化中发挥重要作用。
(责编：申佳平、陈键)
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