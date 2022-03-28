原标题：巩固拓展脱贫攻坚成果 加快全面推进乡村振兴

全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨乡村振兴重点帮扶县工作推进会27日在云南曲靖召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的一系列重要讲话精神，以更加扎实的工作确保巩固拓展好脱贫攻坚成果，以更加积极的作为确保全面推进乡村振兴落地见效。

胡春华指出，要把增加脱贫群众收入作为根本措施，不断缩小收入差距。要切实巩固务工增收势头，发挥产业增收带动作用，着力稳定转移性收入和公益性岗位收入。要健全社会保障常态化帮扶机制，确保兜底保障水平稳步提高。

胡春华强调，要把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，不断缩小发展差距，确保“三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升。要大力发展乡村产业，加快发展壮大县域经济，加强脱贫县与发达地区的联系。要强化对重点帮扶县的集中支持，确保在发展上不掉队。

胡春华指出，要全面推进乡村振兴，把工作对象转向所有农民，把工作任务转向推进乡村“五大振兴”，把工作举措转向促进发展。要聚焦产业促进乡村发展，扎实稳妥推进乡村建设，加强和改进乡村治理。乡村振兴系统要全面履行好职责任务，加强统筹协调和分类指导。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团党委或政府分管负责同志、中央有关部门负责同志和国家乡村振兴重点帮扶县党委或政府主要负责同志在现场或以视频方式出席会议。会前，胡春华到国家乡村振兴重点帮扶县中的曲靖市会泽县和宣威市进行了实地督导。

(责编：申佳平、陈键)