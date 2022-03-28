金观平

原标题：保障外贸产业链供应链稳定畅通

今年前2个月，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元，同比增长13.3%，外贸表现整体比较平稳。在新冠肺炎疫情起伏反复、国际形势变化、海运物流不畅的形势下，这一成绩的取得来之不易。但也要看到，制约我国外贸发展的问题依旧突出，仍需采取切实举措保障外贸产业链供应链稳定畅通。

当前外贸面临的形势复杂严峻，中央经济工作会议提及的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依然突出。从需求收缩看，全球疫情还在起伏反复，经济复苏势头并不稳定。主要发达经济体货币政策收缩，放大了外需市场不确定性；从供给冲击看，原材料、大宗商品的供应链瓶颈不仅没有缓解，在地区冲突等因素影响下还有所加剧；从预期转弱来看，缺柜、缺工、成本较高等问题持续困扰外贸企业。

今年以来，从中央到地方积极出台系列举措，以解决外贸产业链供应链难点堵点。帮助中小微外贸企业防风险、降成本、增活力。针对中小微外贸企业的实际困难，商务部会同相关部门协同发力、靠前发力。比如，商务部办公厅印发《关于用好服务贸易创新发展引导基金支持贸易新业态新模式发展的通知》，鼓励各地用好服贸基金等直接融资手段，推动金融信保机构与服贸基金合作开展金融服务创新，缓解外向型中小企业融资难题。再比如，广州商务局牵头多部门出台“促进外贸供应链畅通若干措施”，提出13条直达企业需求的政策措施，全力保障外贸进出口高效顺畅运转。上海市则出台政策，从减轻进出口企业负担、拓展进出口渠道、开拓多元化市场和优化营商环境等4方面进一步稳外贸。

当前，受全球疫情反复、地区冲突等影响，人员往来和港口运行不畅，全球产业链供应链问题十分突出，接下来，应进一步采取措施稳外贸。

首先，要加大稳市场主体力度。进一步发挥出口信保、出口信贷对外贸企业的支持作用，提高企业应对汇率波动风险能力，提升贸易便利化水平，切实为外贸企业纾困解难。同时，加快推动外贸新业态新模式发展，进一步发挥跨境电商、海外仓等出口渠道带动作用。

其次，切实保障外贸产业链供应链稳定畅通。高质量培育外贸转型升级基地、国家加工贸易产业园、国家进口贸易促进创新示范区等各类平台。实施好对外贸易畅通行动，有关部门共同发力，努力畅通国际物流，推动航运企业与中小微外贸企业开展直客对接，持续推进结算畅通。

再次，进一步开拓多元化市场。充分发挥贸易畅通工作组作用，维护多边贸易体制，用好已签署的自贸协定，指导企业精准开拓国际市场。精心办好各类线上线下展会，加大对国家级国际营销服务公共平台宣介力度，更好发挥重要展会和开放平台服务畅通国内国际双循环的作用。

以政策的确定性帮助外贸企业应对外部的不确定性，助力其爬坡过坎、行稳致远。相信随着一系列政策措施的落地，企业复工复产将进一步加快，产业链供应链有望进一步稳定畅通。

(责编：申佳平、陈键)