前2月规上工业企业利润增长5%
2022年03月28日09:22 | 来源：经济日报
小字号
原标题：前2月规上工业企业利润增长5%
国家统计局27日发布的数据显示，今年前2个月，全国规模以上工业企业利润总额达11575.6亿元，同比增长5%，增速较去年12月份回升0.8个百分点。国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，今年以来，工业经济稳定恢复，企业利润小幅增长，工业企业效益延续了去年以来的恢复态势。
今年前2个月，在工业生产加快、工业品出厂价格同比涨幅较高等因素共同作用下，工业企业销售较快增长，规模以上工业企业营业收入同比增长13.9%，高于去年12月份1.6个百分点。在41个工业大类行业中，有40个行业收入同比增长。企业营收增长较快，为企业利润增长创造了有利条件。
企业利润在较高基数上保持了增长。多数行业实现利润增长，在41个工业大类行业中，有22个行业实现利润同比增长或减亏，其中有15个行业利润增速超过10%。企业资产较快增长，资产负债率有所下降。2月末，规模以上工业企业资产同比增长10.4%，所有者权益增长10.7%。工业企业资产负债率同比下降0.1个百分点，继续保持下降趋势。
(责编：申佳平、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- @新型农业经营主体，请查收农业农村部多政策扶持大礼包
- 人民网北京3月28日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，为加快推动新型农业经营主体高质量发展，近日，农业农村部印发《关于实施新型农业经营主体提升行动的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》要求，力争到“十四五”期末，农民合作社规范管理和财务会计、家庭农场“一码通”管理和规范运营、新型农业经营主体指导服务体系等五项管理服务制度更加健全；新型农业经营主体融合发展、稳粮扩油、参与乡村建设、带头人素质和合作社办公司等五方面能力全面提升；新型农业经营主体辅导员队伍建设、服务中心创建、试点示范等三项指导服务机制全面建立。…
相关新闻
- 评论
- 关注