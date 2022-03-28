熊丽

原标题：前2月规上工业企业利润增长5%

国家统计局27日发布的数据显示，今年前2个月，全国规模以上工业企业利润总额达11575.6亿元，同比增长5%，增速较去年12月份回升0.8个百分点。国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，今年以来，工业经济稳定恢复，企业利润小幅增长，工业企业效益延续了去年以来的恢复态势。

今年前2个月，在工业生产加快、工业品出厂价格同比涨幅较高等因素共同作用下，工业企业销售较快增长，规模以上工业企业营业收入同比增长13.9%，高于去年12月份1.6个百分点。在41个工业大类行业中，有40个行业收入同比增长。企业营收增长较快，为企业利润增长创造了有利条件。

企业利润在较高基数上保持了增长。多数行业实现利润增长，在41个工业大类行业中，有22个行业实现利润同比增长或减亏，其中有15个行业利润增速超过10%。企业资产较快增长，资产负债率有所下降。2月末，规模以上工业企业资产同比增长10.4%，所有者权益增长10.7%。工业企业资产负债率同比下降0.1个百分点，继续保持下降趋势。

(责编：申佳平、陈键)