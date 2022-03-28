钱立功

原标题：补齐家庭医生签约服务短板

近日，国家卫健委等六部门联合印发的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》指出，从2022年开始，各地在现有服务水平基础上，全人群和重点人群签约服务覆盖率每年提升1个至3个百分点，到2035年，签约服务覆盖率达到75%以上，基本实现家庭全覆盖，重点人群签约服务覆盖率达到85%以上，满意度达到85%左右。

近年来，各地积极推进家庭医生签约服务，坚持医疗卫生工作重心下移、资源下沉，提高签约服务水平和覆盖面，促进基层首诊、分级诊疗，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。由于签约服务这项工作正处于发展阶段，仍存在某些困难和问题，可大致概括为这样几种类型。一是“不知有约”，由于个别地方缺乏有效宣传，有的居民对家庭医生了解不多，习惯于到医院就诊，导致签约率不高。二是“签而不约”，有些居民对家庭医生缺乏足够的信任，认为到医院就诊才放心。三是“签而难约”，由于全科医生人才紧缺，可签约家庭医生不足，有的家庭医生对口签约上百个家庭，出现家庭医生难约的现象。四是“怕被签约”，有的家庭医生由于签约的家庭太多，精力有限，加之签约服务支持性政策不到位、激励机制不足等，不希望自己签约太多家庭。

加快提升家庭医生签约服务水平，建立居民和家庭医生团队稳定的服务关系，对于化解群众看病难、构建和谐医患关系具有重要促进作用。这次出台的《意见》，对上述问题作出了明确回应和规范，对提升家庭医生的服务水平提供了制度保障。总体来说，推进家庭医生签约服务高质量发展是一个系统工程，需要多方协力，多管齐下。

首先，要加强政策宣传。让群众明确家庭医生在做好群众预防保健、常见病多发病慢性病诊治以及健康管理等一体化服务的作用，让公众体会到“家庭医生服务”的价值与好处，提高知晓率，改变居民对家庭医生的认知误区，增强群众主动签约的意愿。

其次，要加强家庭医生队伍建设。目前全科医生缺口较大，从长远来说，要解决家庭医生不足的问题，必须建立健全全科医生培养制度，深化院校全科医学教育改革，加强全科医学学科建设，完善全科医生继续教育制度，满足基层对全科医生的需求。从眼前来说，可采取多种方式进行有效补充，可吸收乡村医生、退休临床医师作为家庭医生，引导社会举办医疗卫生机构开展签约服务等，扩大家庭医生队伍。注重业务培训，优化家庭医生的临床诊疗服务能力和全科理念、知识、技能培训体系，提高家庭医生服务水平。

此外，还要加大财政投入，建立健全家庭医生薪酬、考核、评价的监督激励机制，积极宣扬典型，让家庭医生明确自己所承担的社会责任，充分调动家庭医生的主动性与积极性。

作为百姓健康“最后一公里”的守门人，家庭医生这一角色的价值正被赋予新的重要使命，补齐家庭医生签约服务的短板势在必行，切实在优化全民医疗保障制度、推进健康老龄化、加强疾病预防和健康管理方面，让群众有更多的获得感。

(责编：申佳平、陈键)