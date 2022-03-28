人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

深化基础设施不动产投资信托试点

张汉斌
2022年03月28日09:24 | 来源：经济日报
小字号

原标题：深化基础设施不动产投资信托试点

　　投资可以拉动有效需求，还能增加供给，拉动就业，稳定合理预期。基础设施投资历来是应对经济下行压力的重要选择。增加基础设施公募REITs供给，激活存量，创设增量，是稳定基础设施建设投资的改革创新之举。

　　中国证监会官网近日发布消息称，证监会正在会同相关部委，进一步深入推进基础设施REITs试点，完善制度机制，拓宽试点范围，更好发挥公募REITs的功能作用，进一步促进投融资良性循环，助力实体经济发展。

　　REITs是不动产投资信托的英文简写。在发达经济体，公募REITs市场是一个庞大的投资市场，能提供长期稳定的收益预期，加上税收优惠，发达公募REITs市场是机构和个人投资者的重要选择。经过多年的城镇化建设和基础设施投资，我国各地基建领域已经积累了相当可观的资产。这些资产不仅承载改善民生、提高福祉的公共产品功能，相当部分资产还具备稳定的收益预期。将此类优质资产证券化，既可以提升底层资产的流动性，盘活存量沉没资金，还能为民众增加投资选择。

　　我国首批基础设施公募REITs于2021年6月在沪深交易所上市，目前已有11只公募REITs产品上市，市场运行平稳，流动性和价格发现机制总体较好。良好的试点经验和起步，为深入推进公募REITs市场发展奠定了基础。为此，证监会和有关部委正研究制定基础设施REITs扩募规则，并推动保障性租赁住房公募REITs试点项目落地。扩募是已有REITs产品的份额增发，有利于相应主体整合资产，优化投资，促进关联资产并购，更好形成收益预期；保障性租赁住房REITs项目试点，则是落实中央关于加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度的新举措，有利于拓宽保障性租赁住房建设资金来源，更好吸引社会资本参与，既缓解地方公共资金压力，又为分散民间资金创造投资机会，助力房地产行业平稳健康发展。

　　在当前国际形势更趋严峻复杂和不确定的情况下，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳投资是缓解三重压力的重要手段。投资可以拉动有效需求，还能增加供给，拉动就业，稳定合理预期。基础设施投资历来是应对经济下行压力的重要选择，但要看到不少地方财政收支处于紧平衡状态。此时，深化投融资体制改革，吸引分散的、规模可观的社会资金投资稳定可期的基础设施优质资产，是一个重要的可行之选。增加基础设施公募REITs供给，激活存量，创设增量，正是稳定基础设施建设投资的改革创新之举。

　　推进公募REITs深入发展，还需注意以下几点。一是目前上市交易的公募基础设施REITs产品周期较长，且采取封闭式运作模式，这源于基础设施投资周期长，也有利于二级市场价值发现。设计开放式、可交易的公募REITs产品，将更好激发和满足市场需求。二是公募REITs产品有侧重抵押贷款的，有侧重收费权益的，有侧重股权分红的，还有侧重关联资产规模效益或宣传效应的，相应的权益公示及配套制度以及上位的信托法、基金法，应予以完备。三是由于基础设施和保障性租赁住房的公共属性，相应的企业所得税、印花税、佣金优惠减免和交易机制，应有所创新。四是为进行风险防控，公募REITs资金应限制某些无限责任或带杠杆的风险主体。五是底层资产经营治理结构需科学规范，信息披露需及时有效。当然，当前重点发展的是公共基础设施以及保障性租赁住房公募REITs产品，不包含商品房以及商业地产等调控项目。

　　（作者系中国银河证券股份有限公司高级副总经理）

(责编：申佳平、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
@新型农业经营主体，请查收农业农村部多政策扶持大礼包
　　人民网北京3月28日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，为加快推动新型农业经营主体高质量发展，近日，农业农村部印发《关于实施新型农业经营主体提升行动的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》要求，力争到“十四五”期末，农民合作社规范管理和财务会计、家庭农场“一码通”管理和规范运营、新型农业经营主体指导服务体系等五项管理服务制度更加健全；新型农业经营主体融合发展、稳粮扩油、参与乡村建设、带头人素质和合作社办公司等五方面能力全面提升；新型农业经营主体辅导员队伍建设、服务中心创建、试点示范等三项指导服务机制全面建立。…
天舟二号货运飞船即将返回 目前已撤离空间站核心舱组合体
　　人民网北京3月27日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟二号货运飞船完成空间站组合体阶段全部既定任务，已于北京时间3月27日15时59分撤离空间站核心舱组合体。 天舟二号是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船，于2021年5月29日在海南文昌发射场发射入轨，为空间站送去6.8吨物资补给。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部