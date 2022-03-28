拓兆兵

原标题：创新驱动产业融合升级

近年来，宁夏中卫市大力实施创新驱动战略，推进产业转型升级，重点发展枸杞、电子信息、新型材料等9大产业，努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行市。

3月中旬，宁夏中卫市3县区14个施工现场集中开工，开工项目143个、总投资537.7亿元。“我们以培育发展自治区确定的9大产业为支撑，以‘跳起来摘桃子’的勇气，全力以赴谋项目、抓项目。”中卫市委副书记、市长马洪海说。

走进中卫市西部云基地，黄沙映衬下，一栋栋白色数据中心格外耀眼。中卫市有发展云计算的电力、气候、区位等优势。去年5月，宁夏与京津冀、长三角等8个地区同时获批全国一体化算力网络国家枢纽节点，重点承接国家“东数西算”战略任务。中卫市加快大数据产业发展的同时，也吸引了一批产业链上下端企业前来投资。

“发展超过预期，呈现爆发式增长。当初建设一期项目时，我们想着5年内能把一期机柜资源用完，结果2年就实现了。所以启动了二期和三期项目建设。”中国移动宁夏（中卫）数据中心项目经理郜平介绍。

近日，宁夏特加森云计算中心开工。项目总投资108.3亿元，占地面积235.64亩。项目建成运营后，新增机柜1.6万个、服务器40万台，年产值70余亿元，可带动IT服务器、路由器交换机、操作系统数据库等上下游产业链发展，直接解决就业人数500余人，为当地产业转型升级和经济社会高质量发展提供动力。

新产业项目接二连三落地，传统产业也发新枝。“我市的传统化工产业正在朝着精细化、融合化方向迈进。”中卫市发展和改革委员会规划与投资科科长秦春辉说。

走进中卫工业园区，中国中化集团下属扬农集团宁夏瑞泰科技股份有限公司一派繁忙景象。公司党委副书记季绘明介绍，为了延长产业链，做好循环经济，去年公司投产了精细化工副产盐循环利用项目，由此变废为宝，降低了生产成本。

目前，宁夏钢铁集团中卫热电铁路专用线项目已开工建设。项目建成后，可为中卫工业园区、腾格里工业园区提供公铁联运服务，为园区90余家企业提供门对门的物流支撑，有效减少货物周转，降低倒装作业及运营成本，补齐园区物流短板。

据悉，今年中卫市计划实施重大项目510个、总投资1692亿元。“我们将按照储备一批、开工一批、投产一批的要求，高强度推进项目建设，确保全年固定资产投资增长17%，力争达到30%。”马洪海说。

(责编：申佳平、陈键)