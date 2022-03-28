本报记者 耿丹丹

原标题：推进特色产业提质增效

在新疆霍尔果斯经济开发区清水河配套园区内，新疆中超新能源电力科技有限公司铜线生产车间一片忙碌。“今年2月份复工以来，我们的电线电缆订单已超2亿元，目前是满负荷生产状态。”公司副总经理孙战争介绍，落户霍尔果斯，看中的不仅是良好营商环境，所得税“五免五减”政策也让企业在扩大生产上空间更大，“今年，二期工程正在建设中，预计投资3亿元”。

2014年6月，霍尔果斯市正式设立。如今，霍尔果斯是集公路、铁路、管道、航空、光缆、邮件“六位一体”的国际交通枢纽，并具备了经济开发区、合作中心、综保区（配套区）多区叠加、优势互补的政策优势，享受先行先试、省级经济管理权限等特殊机制和一系列优惠政策。

根据相关文件，所得税“五免五减”政策在霍尔果斯延长至2030年。霍尔果斯经济开发区财政局党组书记、市财政局局长张莉介绍，新的企业目录范围涵盖36类449项产业，项目更符合地域发展优势，增加了空港陆港、铁路场站、海关特殊监管区等内容，将单一分散的订单管理、采购执行、报关退税等服务进行一体化整合，金融服务业增加了人民币跨境结算、清算体系建设，“未来，重点发展的产业也将围绕电子信息、物流、服装等产业为主”。

政策稳定让更多企业坚定了到霍尔果斯投资兴业的信心。“公司两条颗粒剂全自动生产线今年4月份正式投产后，可实现年产尿毒清颗粒10万件。”康臣药业（霍尔果斯）有限公司副总经理郭雷表示，霍尔果斯的区位优势和营商环境同样让企业安心，“企业从立项到建设，都有驻企干部协助，办理手续简单快捷”。

努力实现社会投资项目、政府投资项目全流程审批时限不超过19个工作日、38个工作日；深化开展领导包联、干部驻企帮扶活动，对招商引资项目从洽谈、签约、建设到投产全过程提供“妈妈式”服务；大力推行即办件“现场审核、即来即办”、承诺件市级“一窗受理、3日办结”……霍尔果斯推出一系列举措，优化了营商环境，经济发展新动能不断涌现，经济活力持续迸发。今年，霍尔果斯投资规模500万元以上项目超过200个，总投资逾892亿元。一季度预计开（复）工项目90个，总投资超276亿元。

(责编：申佳平、陈键)