新能源成为第一大电源
近日，甘肃电网的清洁电能源源不断地通过青豫、陕武直流输电线路送往四川，支援四川枯水期电力供应。
“甘肃与四川签订了2022年度政府间购售电协议。3月份，根据协议约定，我们计划外送四川7亿千瓦时电能。”甘肃电力交易中心有限公司市场开拓专责杨瑾介绍，双方根据四川来水情况、甘肃电网平衡情况，预计全年将送出、购入对方电量共计20亿千瓦时，加强两省电力互济能力，满足双方电力供应需求。
风能和光伏资源丰富的甘肃，是我国重要的沙漠戈壁荒漠大型风电、光伏发电基地建设区域之一，风电、光伏发电技术可开发量分别达5.6亿千瓦和95亿千瓦。同时，甘肃也是“西电东送”的重要输送走廊，4条特高压直流横贯东西，18条省际750千伏线路与陕青宁新4省份相连。去年，国网甘肃电力通过全国统一电力市场交易平台，利用大电网互联优势，组织甘肃火电、水电与新能源发电打捆，向20个省份送电517亿千瓦时。
近年来，国网甘肃省电力公司结合“西电东送”的建设实施，加快构建送端电网，全力推动特高压建设，积极服务新能源发展，不断提升电力系统综合调节能力，促进新能源消纳利用，加快能源资源、电网、区位、储能、产业优势向发展和竞争优势转变，进一步助推甘肃绿色转型。
数据显示，截至去年底，甘肃电网电源总装机达6152.38万千瓦，其中，新能源发电装机2896.54万千瓦，占比达47.08%，新能源成为第一大电源。去年，甘肃新能源发电量达446亿千瓦时，利用率达96.83%，均创历史新高。今年甘肃预计新增新能源发电装机1400万千瓦，年底新能源发电总装机将超过4200万千瓦。
按照规划，到“十四五”末，甘肃新能源发电装机将超过8000万千瓦。在省内用电需求有限的情况下，甘肃迫切需要加快特高压外送通道建设，实现省内新能源在全国范围内优化配置。此外，电力外送方面，今年国网甘肃电力计划加快特高压外送通道建设，将实施750千伏电网项目3项、330千伏项目8项，统筹推进城乡配电网协调发展。到“十四五”末，甘肃跨省联络输电线路将达到25条，交换能力将超5000万千瓦，年外送电量将突破千亿千瓦时。
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