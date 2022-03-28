彭江

原标题：拓宽民营企业债券融资渠道

为贯彻党中央、国务院关于支持民营企业发展的决策部署，落实《政府工作报告》关于完善民营企业债券融资支持机制的工作要求，证监会拟于近期推出一系列政策措施，进一步拓宽民营企业债券融资渠道，增强服务民营经济发展质效。

据悉，系列政策措施包括：推出科技创新公司债券，优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域民营企业发债募集资金。进一步优化融资服务机制，将更多符合条件的优质民营企业纳入知名成熟发行人名单，提高融资效率。发挥市场化增信作用，鼓励市场机构、政策性机构通过创设信用保护工具为民营企业债券融资提供增信支持，尽快推出组合型信用保护合约业务。便利回购融资机制，适当放宽受信用保护的民营企业债券回购质押库准入门槛。鼓励证券基金机构加大民营企业的业务投入，将在证券公司分类评价、专项业务排名中纳入民营企业债券相关指标。加强宣传推介力度，主动上门送政策，推动投资机构与民营企业“面对面”交流。提升信息披露质量，强化民营企业债券全流程信息披露。

(责编：申佳平、陈键)