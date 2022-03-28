佘 颖

原标题：推动更多“知产”变资产

近日，国家知识产权局发布《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》，提出积极稳妥推进知识产权质押融资工作，争取2022年惠及中小企业数量增长10%以上。

增长10%是什么概念？2021年，全国专利商标质押融资惠及企业1.5万家，金额达3098亿元，同比增长均为42%左右，其中绝大多数都是中小微企业。假设增速依然保持一致，增长10%，那大约可以多惠及1500家、多融资300亿元。

中小微企业是稳增长、促就业、保民生的重要力量。新冠肺炎疫情背景下，中小微企业承受了巨大压力，面临不少困难，特别是一些处于初创期的科技型企业，创新能力强、成长性好，迫切希望以专利、商标等“轻资产”获得融资支持，实现更好发展。

为此，国家知识产权局、银保监会、国家发展改革委等部门联合启动知识产权质押融资“入园惠企”三年行动，指导各地组织银企对接活动，有的地方还开展了银行业金融机构知识产权质押登记线上办理试点，方便企业足不出户办理业务。

在国家大力支持下，企业能够将无形的商标专利资产转化为真金白银，可解燃眉之急。下一步，各地还应进一步做好宣传推广工作，并继续完善更科学的评估机制，准确为商标专利定价，让企业和金融机构都认可。

但也要看到，我国企业所拥有的商标专利含金量还不高。先看商标。截至去年底，我国有效商标注册量为3724万件，但是在国际知名的BrandZ最具价值全球品牌排行榜上，去年仅有18个中国品牌跻身前100名，美国则有56个。这说明，我们是商标大国，但还不是品牌强国。即便是在全国范围来看，大量企业持有的商标在金融机构眼里也算不上优质资产。

再看专利。截至去年底，我国国内拥有有效发明专利的企业仅为29.8万户，而同期我国国内企业为4000多万户。也就是说，99%以上的国内企业连有效发明专利都没有，更谈不上有高价值专利，且能够用于质押融资。

发明专利反映科技实力。企业有效发明专利少，带来的直接影响就是我国经济增长的“科技味”不足：2020年，全国专利密集型产业增加值占GDP的比重仅为11.97%。而在一些发达国家知识产权密集型产业增加值占GDP已近41%。推动知识产权高质量发展应正视差距，强化企业创新主体地位，加大企业创新激励力度，促进更多科技成果加快转移转化。

(责编：申佳平、陈键)