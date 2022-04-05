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一季度国家铁路发送货物9.48亿吨 同比增长2.8%

2022年04月05日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京4月5日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，今年一季度，国家铁路货物发送量完成9.48亿吨，同比增加2587万吨、增长2.8%，其中发送电煤3.5亿吨，同比增加2154万吨，增长6.5%。

国铁集团货运部负责人介绍，一季度，铁路货运需求十分旺盛，保持高位运行。铁路部门统筹疫情防控和铁路运输组织，充分运用疫情防控停开减开客车后释放的运输能力，深入开展货运增量攻坚战，优化货运组织，有力保障了国民经济平稳运行和人民群众生产生活。

国计民生重点物资运输得到保障。根据各地疫情防控需要，加大防疫物资运输组织力度，开行中央供港物资班列35列，运送各类物资1384吨。积极承接“公转铁”货源，满足企业原材料、成品运输需求。精心组织化肥、农药、种子等春耕物资运输，开辟绿色通道，做到快装快运、不误农时，累计发送涉农物资4379万吨、同比增长8.8%。继续实施电煤保供行动，发挥大秦、浩吉、瓦日等主要煤运大通道作用，科学调配运力资源，主动对接企业需求，实施电煤精准保供，发送电煤3.5亿吨，同比增长6.5%，全国363家铁路直供电厂存煤保持在21.7天以上。

确保了国际产业链供应链稳定畅通。积极服务高质量共建“一带一路”，加强国际联运组织，与国内海关部门及外贸、物流企业紧密协作，优化完善国际联运方案，强化口岸疫情防控，提升进出口通关效率，保障了国际产业链供应链稳定畅通。中欧班列开行3630列、发送35万标箱，同比分别增长7%、9%；西部陆海新通道班列发送17万标箱，同比增长56.5%；中老铁路发送进出口货物26万吨，呈现强劲增长态势，加速构建中国至东盟便捷物流通道，提升了运输时效，降低了物流成本，惠及了更多企业。

铁路货运服务品质进一步提升。以铁路95306货运电子商务平台整体升级为契机，实现24小时网上全程办理货运业务，进一步提升了便利化程度和用户体验，目前95306用户数量超过7万家，电子运单使用比例超过95%，系统运行平稳有序。大力发展集装箱多式联运，提高运输服务品质，集装箱装车日均38290车，同比增长13.5%。

该负责人表示，下一步，铁路部门持续深化运输供给侧结构性改革，优化货运产品供给，提升服务品质，为服务国民经济平稳运行、积极构建新发展格局作出新贡献。

(责编：王连香、吕骞)

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