新华社北京4月6日电（记者张千千）6日召开的国务院常务会议指出，支持重点领域和薄弱环节融资，设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款，人民银行对贷款本金分别提供60%、100%的再贷款支持。

会议指出，要适时灵活运用再贷款等多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，作为一种结构性货币政策工具，再贷款一是有助于降低金融机构资金成本，使金融机构以较低利率向实体经济提供信贷支持；二是有助于引导金融机构定向支持相关领域，例如支农支小再贷款较好地引导信贷资金流向小微企业和“三农”领域。

董希淼认为，此次设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款，将鼓励和引导金融机构加大对科技创新和普惠养老领域的定向支持，提高货币政策的精准性和直达性，助力提升我国科技自主创新能力和养老服务供给能力。

此外，会议还指出，加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕。增加支农支小再贷款，用好普惠小微贷款支持工具，用市场化、法治化办法促进金融机构向实体经济合理让利，推动中小微企业融资增量、扩面、降价。研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平，优化保障性住房金融服务，保障重点项目建设融资需求，推动制造业中长期贷款较快增长。做好用政府专项债补充中小银行资本等工作，增强银行信贷能力。

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