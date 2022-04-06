人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国决定设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款

2022年04月06日22:08 | 来源：新华网
小字号

新华社北京4月6日电（记者张千千）6日召开的国务院常务会议指出，支持重点领域和薄弱环节融资，设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款，人民银行对贷款本金分别提供60%、100%的再贷款支持。

会议指出，要适时灵活运用再贷款等多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，作为一种结构性货币政策工具，再贷款一是有助于降低金融机构资金成本，使金融机构以较低利率向实体经济提供信贷支持；二是有助于引导金融机构定向支持相关领域，例如支农支小再贷款较好地引导信贷资金流向小微企业和“三农”领域。

董希淼认为，此次设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款，将鼓励和引导金融机构加大对科技创新和普惠养老领域的定向支持，提高货币政策的精准性和直达性，助力提升我国科技自主创新能力和养老服务供给能力。

此外，会议还指出，加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕。增加支农支小再贷款，用好普惠小微贷款支持工具，用市场化、法治化办法促进金融机构向实体经济合理让利，推动中小微企业融资增量、扩面、降价。研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平，优化保障性住房金融服务，保障重点项目建设融资需求，推动制造业中长期贷款较快增长。做好用政府专项债补充中小银行资本等工作，增强银行信贷能力。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会：截至2021年12月末涉农贷款余额43.21万亿元
　　人民网北京4月6日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会近日印发了《关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》（以下简称《通知》）。数据显示，截至2021年12月末，涉农贷款余额43.21万亿元，较年初增长11.83%，普惠型涉农贷款余额8.88万亿，较年初增长17.48%，超过各项贷款平均增速6.19个百分点。…
人民银行就《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》公开征求意见
　　人民网北京4月6日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为贯彻落实党中央、国务院关于防范化解金融风险、健全金融法治的决策部署，建立维护金融稳定的长效机制，人民银行会同有关部门深入研究、反复论证，起草了《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。 人民银行指出，党中央、国务院高度重视金融法治建设。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部