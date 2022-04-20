人民网北京4月20日电 （记者李栋）一季度，农业农村经济运行总体平稳。记者从20日国新办举行的一季度农业农村经济运行情况发布会上获悉：春耕春播进展总体较好、“菜篮子”产品供应有保障、脱贫攻坚成果持续巩固……一季度农业农村经济保持平稳发展势头，为经济发展、社会稳定大局提供了有力支撑。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德。来源：国新办官网

雨生百谷，万物生长。当前，春耕春播进入关键时节，总体进展较好。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，去年秋冬种时北方遭遇罕见秋汛，经过多方艰苦努力，冬小麦面积与上年持平略减。开春后，各地狠抓促弱转壮，推动冬小麦苗情加快转化升级。目前，冬小麦一、二类苗比例87.9%，比冬前提高17.4个百分点，比去年同期低3.7个百分点，长势与常年基本持平，夺取夏粮丰收有基础。

“据农情调度，今年春播粮食意向种植面积9.4亿亩，比上年有所增加。目前，春播粮食已过2成，早稻栽插过7成，东北水稻育秧过7成，均快于去年。”曾衍德说。

“菜篮子”产品供应有保障。据曾衍德介绍，在田蔬菜面积同比增加近300万亩。质量安全水平稳定向好。农产品质量安全例行监测合格率稳定在97.5%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到6.2万个。

如何进一步脱贫攻坚成果持续巩固，接续乡村振兴？

会上介绍，截至3月底，全国28个省份今年新发放小额信贷191亿元，支持43.5万户发展生产。促进脱贫群众就业增收，开展点对点、一站式返岗服务，外出务工脱贫劳动力2773万人，实现全年稳岗就业目标任务的91.85%。

“3月份农业产业化国家重点龙头企业PMI指数为50.3%，比同期制造业高0.8个百分点。”曾衍德介绍，截至3月底，返乡留乡农民工就近就业率已超过8成。“今年新安排建设50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，打造一批产业发展高地。”

乡村建设等各项工作有序推进。一季度全国第一产业固定资产投资2522亿元，同比增长6.8%。数据显示，截至3月底，家庭农场超过380万个，农民合作社达到222万家。农业社会化服务组织达到95.5万个，服务覆盖全国约38.4%的小农户。

会上介绍，农民收入继续保持增长势头。一季度农村居民人均可支配收入5778元，扣除价格因素实际增长6.3%，高于城镇居民收入增速2.1个百分点。农村外出务工劳动力总量和工资水平实现双增长，外出劳动力总量达到1.78亿人、同比增长2.2%，月均工资达到4436元、同比增长5.9%。

一季度，农业农村经济保持平稳发展势头的同时也蕴含困难和问题。曾衍德表示，当前国际粮食市场价格剧烈波动、农资价格高位上涨、农民增收压力增大、疫情多地散发对局部地区农业生产和流通秩序带来影响等问题，需要引起高度重视，并切实加以解决。

“下一步，农业农村部将按照党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和农业生产，持续抓好保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革重点任务，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，努力确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”曾衍德说。

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