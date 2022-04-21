人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）每年的4月24日是“中国航天日”。今天上午，国家航天局召开线上新闻发布会，宣布在今年4月24日及前后一段时间，国家有关部委、各地方国防科技工业管理部门、航天企事业单位以及有关高校、社团，将举办航天开放日、科普讲堂、知识竞赛、有关交流与研讨等约200余项活动。

国家航天局系统工程司副司长吕波介绍，今年航天日主题是“航天点亮梦想”，旨在进一步宣扬崇尚科学、探索未知、敢于创新的理想信念，以航天梦托举中国梦，激发汇聚逐梦筑梦的磅礴力量。

吕波表示，今年将在严格落实地方疫情防控的前提下，鼓励各单位结合自身情况组织“中国航天日”全国系列活动。包括：相关航天展馆、航天设施将集中向社会公众和大中小学生开放；一批院士专家走进校园，为青少年进行科普宣讲；一些航天科普电视节目或线上科普讲座将在未来一段时间陆续播出等。

会上宣布，2022年“中国航天日”主场活动由工业和信息化部、国家航天局、海南省人民政府联合主办，由文昌国际航天城管理局、海南大学具体承办。

2022年“中国航天日”海报。国家航天局供图

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