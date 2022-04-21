人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家航天局：“中国航天日”期间将举办200余项活动

2022年04月21日10:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）每年的4月24日是“中国航天日”。今天上午，国家航天局召开线上新闻发布会，宣布在今年4月24日及前后一段时间，国家有关部委、各地方国防科技工业管理部门、航天企事业单位以及有关高校、社团，将举办航天开放日、科普讲堂、知识竞赛、有关交流与研讨等约200余项活动。

国家航天局系统工程司副司长吕波介绍，今年航天日主题是“航天点亮梦想”，旨在进一步宣扬崇尚科学、探索未知、敢于创新的理想信念，以航天梦托举中国梦，激发汇聚逐梦筑梦的磅礴力量。

吕波表示，今年将在严格落实地方疫情防控的前提下，鼓励各单位结合自身情况组织“中国航天日”全国系列活动。包括：相关航天展馆、航天设施将集中向社会公众和大中小学生开放；一批院士专家走进校园，为青少年进行科普宣讲；一些航天科普电视节目或线上科普讲座将在未来一段时间陆续播出等。

会上宣布，2022年“中国航天日”主场活动由工业和信息化部、国家航天局、海南省人民政府联合主办，由文昌国际航天城管理局、海南大学具体承办。

2022年“中国航天日”海报。国家航天局供图

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家航天局：“中国航天日”期间将举办200余项活动
　　人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）每年的4月24日是“中国航天日”。今天上午，国家航天局召开线上新闻发布会，宣布在今年4月24日及前后一段时间，国家有关部委、各地方国防科技工业管理部门、航天企事业单位以及有关高校、社团，将举办航天开放日、科普讲堂、知识竞赛、有关交流与研讨等约200余项活动。…
屠光绍：海南国际知识产权交易所将成为亚洲知识产权发展新亮点
　　博鳌亚洲论坛2022年年会“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛现场。（来源：主办方供图） 人民网博鳌4月21日电 （记者许维娜）“今年1月批复设立的海南国际知识产权交易所将成为亚洲知识产权发展新亮点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部