视频来源：国家林业和草原局

人民网北京4月21日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，随着东北虎豹国家公园的成立，目前国家公园内野生东北虎的数量已达50只，从个体游走壮大为家族繁衍。我国境内的野生东北虎种群数量比2017年东北虎豹国家公园试点时增加了将近1倍。

国家林业和草原局相关负责人表示，东北虎作为其所处自然生态系统中的顶级掠食者，它们数量的增加依赖于完整而健康的食物链。东北虎豹国家公园作为自然保护地管理体系中保护等级最高、管控措施最严的区域，在保护东北虎的同时，也保护了397种野生脊椎动物和3890多种野生植物，其健康的自然生态系统和丰富的生物多样性是野生东北虎重归山林的根本原因。

“此外，一线工作人员的付出也对保护成效发挥着至关重要的作用。”上述负责人表示，目前，东北虎豹国家公园共有6800多名巡护员，日夜守护着1.41万平方千米的东北虎栖息地。

据了解，在4月22日世界地球日前夕，东北虎豹国家公园管理局、国际环保机构野生救援（WildAid）、中国野生动物保护协会（CWCA）联合发布了《因为我们的努力，野生东北虎回来了》公益宣传片和海报。该片通过野生救援公益大使吴京出演保护一线的国家公园巡护员，展现了东北虎豹国家公园在修复和保护生态系统，打击野生动植物违法犯罪，保护生物多样性及野生东北虎等旗舰物种所做出的巨大努力。

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