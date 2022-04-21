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黄黄高铁将于明日开通运营 武汉至黄梅仅需1.5小时到达

2022年04月21日19:47 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，新建黄冈至黄梅高速铁路（以下简称黄黄高铁将于4月22日正式开通运营，开通后武汉至黄梅最快仅需1.5小时可达。

黄黄高铁。中国铁路武汉局

黄黄高铁位于湖北省东北部黄冈市境内，正线全长126.85公里，设计时速350公里。全线设黄冈东、浠水南、蕲春南、武穴北、黄梅东等5座车站。其中，浠水南、蕲春南、武穴北为新建车站。

黄黄高铁武穴北车站。中国铁路武汉局

黄黄高铁沿线地形地貌变化大，地质条件复杂，工程建设难度较大。自开工建设以来，铁路部门优质高效推进工程建设，修建了巴河特大桥、蕲春南站等一批重点控制性工程，确保了项目如期建成。

黄黄高铁列车乘务组。中国铁路武汉局

中国铁路武汉局严格遵循各项规定和标准，精心组织黄黄高铁各专业设备的联调联试、检测验收和安全评估工作，确保高速铁路安全稳定运营要求。

黄黄高铁列车乘务组。中国铁路武汉局

黄黄高铁开通运营后，铁路部门将按照“一日一图”动态调整列车开行方案，根据客流情况安排列车开行，确保旅客出行需求。

黄黄高铁是我国“八纵八横”高铁网主通道京港（台）高速通道和京九高铁、武杭高铁的重要组成部分，开通运营后，黄州、浠水、蕲春、武穴将进入高铁时代，对促进区域经济优势互补，完善长江经济带铁路网布局，推动大别山革命老区振兴和武汉城市圈协同发展具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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